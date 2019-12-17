Gaziantep'ta otomobilden gelen patlama sesleri korkuttu

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Gaziantep'te park halindeki bir otomobilden gece yarısı art arda gelen patlama sesi mahalleliyi korkuttu.

Şehitkamil ilçesi Değirmiçem Mahallesi Ömer Köylüoğlu Caddesi Turgut Özal Parkı yakınlarında park halinde bulunan 27 AC 481 plakalı otomobilden gece yarısı alevler yükseldi. Otomobilde art arda meydana gelen patlama ise mahalleliye büyük panik yaşattı. Çağrılan itfaiye ekipleri tarafından araçtaki yangın söndürülürken, yapılan incelemede aracın far elektrik tesisinden yangın çıktığı ve patlamaların araç içerisinde bulunan sprey kutularından kaynaklandığı öğrenildi.

GAZİANTEP 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:04

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