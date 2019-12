41 Meslek Komite Başkanı GTO yönetimiyle buluştu GTO Başkanı Tuncay Yıldırım: "Parmak ile gösterilen başarılar kazandık. ...

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) bünyesinde bulunan ve 20 bini aşkın üyeyi, Gaziantep ticari hayatını temsil eden 41 Meslek Komitesinin başkanları, GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında düzenlenen toplantıda Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi.

2019 ekonomisinin, GTO çalışmalarının ve gündemin değerlendirildiği toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, görevde geçirdikleri 18 aylık süreçte sektörler, GTO, şehir ve ülke adına çok güzel işlere imza attıklarını belirterek “Parmak ile gösterilen başarılar kazandık, alkışlandık. Bence kendinizi alkışlamalısınız" dedi. 2020 yılına sayılı günler kala, 2019 yılı ekonomisini genel anlamda değerlendirdiklerinde zor bir yıl geçirdiklerini söyleyen Başkan Yıldırım, toparlanma sürecinin başlamış olmasının tüm ülke adına sevindirici olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz büyüme 2018 yılının son çeyreğinden itibaren, üç çeyrek üst üste eksi çıktı. 2019’un üçüncü çeyreğinde yeniden artıya geçerek geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,9 olarak gerçekleşti. Büyümenin pozitife dönüşü iyi bir gelişme. Ancak önemli olan bunun sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Yılın 11 aylık dönemine baktığımızda Gaziantep’in Türkiye genelinden daha iyi bir performans gösterdiğini gösteriyoruz. Zaten ülke ekonomisini ayakta tutan da bizim gibi kentler, bizim gibi iş insanları Yani bıkmadan, usanmadan her hal ve şarta çalışmaya devam edenler.”

"Birlikte başarıyoruz”

2019 yılının 11 aylık dönemindeki GTO çalışmalarını anlatan Yıldırım, “Gaziantep nasıl ki; kentler arasında sıyrıldı biz de hem ulusal hem uluslararası arenada Odalar arasında işlerimizle farkımızı ortaya koyduk. Komitelerimizle, yönetimimizle, meclisimizle, çalışanlarımızla birlikte örnek olduk, öncü olduk, ödüllendirildik. Her meclis toplantısında söylediğim bir şey var: Biz komitelerimiz kadar güçlüyüz. Onlar çalışırsa biz ilerleriz. Bu bir ekip işi O yüzden Odamızın sloganı ‘Birlikte başarıyoruz'" dedi.

"Çözüm parçası olmaya çalışıyoruz"

Gaziantep Ticaret Odası her zaman sorunun değil, çözümün parçası olmaya çalıştığının altını çizen Yıldırım, "Hedeflerimize ilerlerken yolumuzdaki taşların temizlemesi için birilerini beklemiyoruz. Projeler üretiyoruz, faaliyetler gerçekleştiriyoruz, yetkililerle temasa geçiyoruz, kamuoyu yaratmaya çalışıyoruz. Komitelerden gelen her talebi değerlendirerek sorunlar çözülene kadar aşındırmadık kapı bırakmıyoruz" şeklinde konuştu.

"Bizim sorumluluğumuz üyelerimize öngörüleri iletmek, mevcut durumu aktarmak, bu ortamda neler yapabilecekleri konusunda yol göstermek” diyen Yıldırım, 2019 boyunca Odanın verdiği hizmetleri ise şöyle özetledi:

“İlk 11 ayda Odamız ticari işlemler müdürlüğünden 17 bin 064 İhracat Belgesi verilmiş. Üstelik bu belgeleri biz sadece mesai saatleri içerisinde değil, mesai saatleri dışında da elektronik ortamda onaylayarak, ihracatçımıza destek oluyoruz. Üyelerimizin ticari faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyduğu toplam 102 bin 622 belge verdik. Farklı konularda düzenlediğimiz 51 eğitime 1.487 kişi katıldı. Düzenlediğimiz 75 adet Seminer, Bilgilendirme Toplantısı, Sektörel Toplantı, Konferans gibi etkinliğimize 5 binin üzerinde kişi katıldı. Mesleki Yeterlilik Merkezimiz 11 aylık süreçte; 622 Belge verdi. Üstelik merkezimiz bu hizmeti sadece Gaziantep’e değil bölgeye veriyor. Her geçen gün yetki alanımız da genişliyor. Şu an 18 alanda belgelendirme yapan akredite bir kuruluşuz. Yaptığımız tüm bu çalışmaların yazılı basındaki yansımalarına baktığımızda Odamız 3 bin 875 kere haber olmuş. Biliyorsunuz artık çağın iletişimi Sosyal Medya üzerinden ilerliyor. 2019 yılında biz de bu alana ağırlık verdik. Bu yıl sosyal medyada 13 milyondan fazla kişiye ulaşmışız.”

2019 yılında başlayan GTO projeleri ve 2020 yılında hayata geçirilecek çalışmalar hakkında da komite başkanlarını bilgilendire Yıldırım, "Elbette tüm bu projeler, çalışmalar siz değerli komitelerimizin katkıları ile daha da anlamlı ve verimli bir şekilde yol aldı ve almaya devam edecek. Bundan sonraki süreçte; Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyoruz ve sizlerle beraber görev süremiz bitene kadar daha da güzel işlere imza atmayı umut ediyoruz" diye konuştu.

