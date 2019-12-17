4 metreden evin bahçesine uçan motosikletli yaralandı

– Gaziantep’in İslahiye ilçesinde motosikletiyle 4 metreden evin bahçesine uçan sürücü yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi Şehit Öğretmen Emine Çiğdem Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.B. (17) idaresindeki plakasız motosiklet, yol kenarındaki 4 metre yükseklikten evin bahçesine uçtu. Kazada motosiklet sürücüsü K.B. ağır yaralandı. Yaralı sürücü kaza yerine çağrılan Ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı gencin durumunu ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GAZİANTEP
17 Aralık 2019 Salı
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