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GKV’de 'Kitapları Aydınlatan Ateş Böcekleri' sahnelendi

İHA

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu 2. sınıf öğrencileri için 'Kitapları Aydınlatan Ateş Böcekleri' drama ve masal anlatımı atölyesi düzenlendi.
Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulunda düzenlenen 'Kitapları Aydınlatan Ateş Böcekleri' drama ve masal anlatımı atölye çalışmalarında öğrenciler doğaçlama, rol oynama, tiyatro ve drama teknikleriyle olayları ve konuları kendi duygu ve düşünceleriyle ifade edebilme becerisi kazandı. Kitapları Aydınlatan Ateş Böcekleri konulu drama gösterisinin sahnelendiği etkinlik beğeniyle izlendi. Drama öğretmenleri Serra Yazaroğlu ve Ayşe Sevil Atıcı tarafından düzenlenen atölye çalışmasına öğrenciler doğaçlama, rol oynama, tiyatro ve drama teknikleriyle olayları ve konuları kendi duygu ve düşünceleriyle ifade edebilmeyi deneyimlediler. Eğlenceli ve öğretici geçen atölyenin çocukları dinlendirme ve eğlendirme açısından önemli olduğunu vurgulayan drama öğretmenleri Serra Yazaroğlu ve Ayşe Sevil Atıcı, “Drama etkinlikleri, öğrencilerimiz açısından bir çeşit oyun olarak da değerlendiriliyor. Çocuklar bu etkinliklere katıldıklarında kendi iç dünyalarını ifade ettikleri için dinlendirici ve rahatlatıcı bir etkiye sahip oluyorlar. Bu etkinlik aynı zamanda öğrencilerimizi neşelendiriyor, güldürüyor ve eğlendiriyor” diye konuştu.

GAZİANTEP

18 Aralık 2019 Çarşamba

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