Nizip polisi suçlulara göz açtırmıyor

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yapılan çalışmalarda 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs ile farklı hırsızlık suçlarından aranan 4 şüpheli şahıs yakalandı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 17 Aralık 2019 Salı günü yapılan çalışmalarda 5 şüpheli şahıs yakalandı. Ekiplerin çalışmasın, güveni kötüye kullanmak suretiyle çalınan bir ticari araç ile ilgili üç şüpheli şahıs, motosiklet hırsızlığı ile ilgili bir şüpheli şahıs ve hırsızlık suçundan da 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıslar adli makamlara sevk edildi.

GAZİANTEP 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:05

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