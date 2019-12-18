GSO Yılın Son Meclis Toplantısını Yaptı GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu: “Türkiye’nin Kalkınması Savunma Sanayinden Geçiyor” GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Küreselleşen Dünya Ekonomisinde Verimlilik Başlı Başına Önemli Bir Konudur. Bizler De İşletmelerimizde Verimlilik Konusuna Çok Önem Vermeliyiz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

GSO Yılın Son Meclis Toplantısını Yaptı GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu: “Türkiye’nin ...

İHA

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) 2019 yılının son meclis toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, meclis ve danışma kurulu üyelerinin katılımıyla, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında yapıldı.

GSO Yılın Son Meclis Toplantısını Yaptı GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu: “Türkiye’nin Kalkınması Savunma Sanayinden Geçiyor” GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Küreselleşen Dünya Ekonomisinde Verimlilik Başlı Başına Önemli Bir Konudur. Bizler De İşletmelerimizde Verimlilik Konusuna Çok Önem Vermeliyiz”

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) 2019 yılının son meclis toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, meclis ve danışma kurulu üyelerinin katılımıyla, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında yapıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, “25 Aralık Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yılını kutluyor, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Aziz vatanımız ve Gazi Şehrimizin kurtuluşu için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Önceki hafta gerçekleştirilen 30’uncu GAPSHOES Fuarının yaklaşık 40 bine yakın ziyaretçiyi ağırladığını belirten Adil Sani Konukoğlu, “Gayet verimli bir fuar oldu. İnşallah bunun etkileri önümüzdeki dönem içerisinde de görülür. Ayakkabı üreticilerimizi kutluyorum” ifadelerini kullandı.
Sanayicilere savunma sanayine yönelmeleri konusunda çağrıda bulunan Adil Sani Konukoğlu, “Savunma sanayisiyle ilgili hedeflerimiz var. İnsan hayatında var olan her şey savunma sanayi için geçerlidir. Savunma sanayi deyince aklımıza sadece makine gelmesin. Ürettiğiniz her şey savunma sanayi için gerekli olan üründür. Türkiye’nin kalkınması savunma sanayinden geçiyor” şeklinde konuştu.
2019 yılının son meclis toplantısını yeni yıl temennileriyle kapatan Adil Sani Konukoğlu, “Hepinize gönlünüzce bir yeni yıl diliyorum. Rabbim ülkemizi her türlü kazadan ve beladan korusun. Hepinizin yolu açık olsun” diyerek sözlerini tamamladı.
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi
Konuşmasına, 25 Aralık Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yılını kutlayarak başlayan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de, Kasım ayında yapılan faaliyetleri anlatarak Gaziantep’in üretim ve ihracat rakamları hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.
GAPSHOES Fuarı’nın her geçen gün büyüdüğünü ifade eden Ünverdi, “Başarılı bir fuar gerçekleştirdik. Şu anda Türkiye ikincisi olan bu fuarımız inşallah birinciliğe yükselecek” dedi.
Üretimde verimliliğin önemine vurgu yapan Adnan Ünverdi, “Küreselleşen dünya ekonomisinde verimlilik başlı başına önemli bir konu. Bizler de işletmelerimizde bu konuya çok büyük önem vermeliyiz. Bu noktada odamız öncülüğünde kurulacak KOBİ Yetkinlik ve Dönüşüm Merkezi’nde (Model Fabrika) verimli üretim konusunda eğitimler verilecek” diye konuştu.
Gaziantep’in Üretim Ve İhracat Rakamları
Gaziantep’in ihracatının geçen yılın OcakKasım dönemine göre yüzde 7,8 oranında arttığını kaydeden Ünverdi, “OcakKasım 2019 döneminde en fazla ihracat yapan 6. il konumundayız. Yapılan ihracatın sektörlere göre dağılımına baktığımızda OcakKasım 2019 döneminde tekstil ürünleri yüzde 43, tarımsal sanayi ve hububat ürünleri yüzde 25, kimya ve plastik ürünleri yüzde 11 oranında gerçekleşti. Çok geniş yelpazede üretim yapan bir şehiriz. Amacımız katma değeri yüksek ürünler üretmektir” şeklinde konuştu.
Adnan Ünverdi meclis üyelerinin yeni yılını da kutlayarak 2020’nin her anlamda çok daha iyi bir yıl olması temennisiyle konuşmasını tamamladı.

GAZİANTEP

18 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:05
  • GÜNEŞ 07:31
  • ÖĞLE 12:32
  • İKİNDİ 15:02
  • AKŞAM 17:22
  • YATSI 18:43
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GAİF’te GASMEK’e ödül GASMEK, meslek edindirme kursları alanında ödül aldı
YEREL HABERLER GAİF’te GASMEK’e ödül GASMEK, meslek edindirme ...
ÇİMKO Çimento'ya 'Kaynakların Sorumlu Kullanımı' sertifikası
YEREL HABERLER ÇİMKO Çimento'ya 'Kaynakların Sorumlu Kullanımı' ...
İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya: "2019'da 1 milyon 450 bin kişi işe yerleşti" "Türkiye iş gücü piyasasında mesleği, niteliği, becerisi ve çalışma iradesi olana her daim iş imkanları ve fırsatları söz konusudur" Gaziantep’te 7. İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı açıldı
YEREL HABERLER İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya: "2019'da 1 milyon 450 ...
Gaziantep'ten kitap okuma çağrısı
YEREL HABERLER Gaziantep'ten kitap okuma çağrısı
İŞKUR Genel Müdürü: 2019 yılında 1 milyon 450 bin kişi işe yerleşti
YEREL HABERLER İŞKUR Genel Müdürü: 2019 yılında 1 milyon 450 bin ...
Aile Merkezlerindeki Yeni Dönem Çok Kazançlı Olacak Kadınlar, Ürettikleri Ürünleri Doğrudan Alıcıyla Buluşturacak Satılacak Ürünler, Aile Bütçesine Doğrudan Katkı Oluşturacak
YEREL HABERLER Aile Merkezlerindeki Yeni Dönem Çok Kazançlı ...
Gaziantep 2020 Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası’nda İddialı
YEREL HABERLER Gaziantep 2020 Gençler Türkiye Tekvando ...
Nizip polisi suçlulara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Nizip polisi suçlulara göz açtırmıyor
Gaziantep'te trafik uygulamaları
YEREL HABERLER Gaziantep'te trafik uygulamaları
Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı
Nizip'te trafik uygulamaları
YEREL HABERLER Nizip'te trafik uygulamaları
GKV’de 'Kitapları Aydınlatan Ateş Böcekleri' sahnelendi
YEREL HABERLER GKV’de 'Kitapları Aydınlatan Ateş Böcekleri' ...
Evin bahçesine devrilen motosikletli yaralandı
YEREL HABERLER Evin bahçesine devrilen motosikletli yaralandı
4 metreden evin bahçesine uçan motosikletli yaralandı
YEREL HABERLER 4 metreden evin bahçesine uçan motosikletli yaralandı
GAÜN’de Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesi konferansı
YEREL HABERLER GAÜN’de Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesi konferansı
Nurdağı'nda yeni polis araçları hizmette
YEREL HABERLER Nurdağı'nda yeni polis araçları hizmette
“Bir Başka Gaziantep” okurların başucu kitabı oldu
YEREL HABERLER “Bir Başka Gaziantep” okurların başucu kitabı oldu
41 Meslek Komite Başkanı GTO yönetimiyle buluştu GTO Başkanı Tuncay Yıldırım: "Parmak ile gösterilen başarılar kazandık.
YEREL HABERLER 41 Meslek Komite Başkanı GTO yönetimiyle buluştu GTO ...
Doğa Koleji öğretmenlerine velilerden destek
YEREL HABERLER Doğa Koleji öğretmenlerine velilerden destek
Gaziantep'ta otomobilden gelen patlama sesleri korkuttu
YEREL HABERLER Gaziantep'ta otomobilden gelen patlama sesleri ...
Abdülhamithan Mahallesi’ne Sosyal Tesis
YEREL HABERLER Abdülhamithan Mahallesi’ne Sosyal Tesis
Yıllar önce mezun olduğu okulun öğrencileriyle buluştu Başkan Fadıloğlu Gaziantep Lisesi öğrencilerine deneyimlerini aktardı
YEREL HABERLER Yıllar önce mezun olduğu okulun öğrencileriyle ...
Başkan Şahin Cenevre’de Mülteci Meselesini anlattı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: "Dünya gökyüzündeki savaş uçaklarını değil çocukların ellerindeki uçurtmaları konuşmalı"
YEREL HABERLER Başkan Şahin Cenevre’de Mülteci Meselesini ...
Sosyal konut projesi, Gazianteplileri sevindirdi
YEREL HABERLER Sosyal konut projesi, Gazianteplileri sevindirdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X