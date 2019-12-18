Gaziantep'ten kitap okuma çağrısı

Gaziantep Valiliği tarafından “Ben Okuyorum, Gaziantep Okuyor” projesi kapsamında tüm Gazianteplilerin katılımını öngören ve Twitter üzerinden yapılacak olan bir farkındalık kampanyası düzenlendi.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Gaziantep Valiliği koordinesinde yürütülen Proje kapsamında yapılacak olan sosyal medya farkındalık kampanyası ile 21 Aralık 2019 tarihinde saat 20:00’da sosyal medya paylaşım platformu olan Twitter üzerinden vatandaşların kitap okurken çekilen fotoğraflarını ve videolarını #benokuyorumgaziantepokuyor hashtag’iyle paylaşmaları ve birliktelik ruhu ile herkesi okuma seferberliğine davet etmeleri planlanıyor.

Gaziantep’te tüm kesimlerde kitap okuma oranını arttırmak, öğrenci, öğretmen ve velilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla hazırlanan kampanyada en uzun gecenin yaşandığı 21 Aralık tarihi ise özellikle seçildi. Twitter kampanya etkinlik davetinde “Haydi Gaziantep en uzun geceyi birlikte aydınlatalım” sloganı kullanılıyor.

Kampanya kapsamında ayrıca gönüllü öğretmenler tarafından ev ziyaretleri gerçekleştirilerek evde anne, baba, öğretmen ve öğrenci hep birlikte kitap okuyacak. Çocuklarıyla kitap okuyan anne babalar da okuma etkinliklerini fotoğraflayıp sosyal medya üzerinden paylaşabilecek.

Valilik, Milli Eğitim Müdürlüğü, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve tüm Gazianteplilerin yapılacak olan kampanyaya destek vermesi sureti ile oluşan birliktelik ruhunun Türkiye’ye yayılması bekleniyor.

Tüm Gazianteplileri bu kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz.

GAZİANTEP 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:05

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