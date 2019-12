İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya: "2019'da 1 milyon 450 bin kişi işe yerleşti" "Türkiye iş gücü piyasasında mesleği, niteliği, becerisi ve çalışma iradesi olana her daim iş imkanları ve fırsatları söz konusudur" Gaziantep’te 7. İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı açıldı

Gaziantep Valiliği, Gaziantep Üniversitesi ve İŞKUR işbirliği ile düzenlenen Gaziantep 7. İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı törenle açıldı. Fuarın açılış töreninde konuşan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, “Türkiye iş gücü piyasasında mesleği, niteliği, becerisi ve çalışma iradesi olana her daim iş imkanları ve fırsatları söz konusudur. 2019'da 1 milyon 450 bin kişi işe yerleşti” dedi.

Gaziantep Valiliği, Gaziantep Üniversitesi ve İŞKUR işbirliği kapsamında düzenlenen Gaziantep 7. İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı için GAÜN Mavera Kültür ve Sanat Merkezi’nde tören düzenlendi.

Törenin açılışında konuşan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Türkiye iş gücü piyasasında iş imkanlarının olduğunu kaydetti. İşsizlikle mücadelede İstihdam Fuarı’nın önemli bir rol oynadığını belirten Uzunkaya, “İstihdam Fuarı İŞKUR'umuzun öteden beri büyükşehirlerde gerçekleştirdiği, iş arayanlarla iş verenlerimizin bir araya geldiği, iş gücünü konuştuğumuz, on binlerce insanımızı yeni iş imkanları sunduğumuz bir etkinliğimiz. İstihdamın kalbi tabiri caizse fuarın olduğu günlerde, şehirlerimizde atıyor. Neticede bütün etkinlikler Türkiye iş gücü piyasasında etkin bir işe yerleştirmeyi, işsizlikle mücadeleyi istihdamı arttırmaya yönelik, faaliyetlerimizin bütünüyle konuşulduğu ve değerlendirildiği etkinliklerdir. Malumunuz Türkiye’nin ve dünyanın ve tüm ülkelerin en önemli meselesi işsizlikle mücadele edilmesi ve istihdamı arttırmaktır. İstisnasız bütün insanlığın tarih boyunca en büyük meselesi istihdam, işsizlikle mücadele olmuştur ve olmaya da devam edecektir” dedi.

Türkiye’nin işsizlikle mücadelede başarılı çalışmalar yaptığını aktaran Uzunkaya şöyle konuştu:

“Türkiye tüm meselelerde olduğu gibi işsizlikle mücadele ve istihdam arttırma noktasında da dünyayla, gelişmiş Avrupa ile mukayese ettiğimizde fevkalade başarılı rakamların gösterdiği bir gerçeklik olarak ortaya koymaktadır. 20072018 yılları yani bir periyodu değerlendirme adına Avrupa Birliği İstatistik Ofisi’nin ortaya koyduğu rakamlara baktığımızda Avrupa Birliği 28 ülkenin iş gücü piyasasına dahil olan iş gücü 10 milyon 186 bindir. Türkiye’nin 9 milyon 460 bindir. Yani bu şu anlama geliyor, Türkiye Avrupa Birliği üyesi 28 ülke kadar yeni iş gücüne, iş imkanları, fırsatları ve istihdam ortamı oluşturmak durumundadır. Bu yıllar arasına baktığımız zaman Avrupa Birliği 28 ülke ancak ve ancak 10 milyon 269 bin insanı işe yerleştirmiş Türkiye tek başına 7 milyon 984 bin insanın istihdamını gerçekleştirmiştir. Basında, kamuoyunda zaman zaman genç işsizlik kadın istihdamı, üniversite mezunu insanların istihdamı gibi rakamların konuşulduğu bir hakikat. Elbette bu meselelerle ilgili Türkiye’nin önemli gündem maddesidir ama sadece Türkiye’nin gündem maddesi değil Avrupa’nın da gündem maddesidir.”

Genç istihdamını arttırmada da önemli çalışmalar yapıldığını ifade eden Uzunkaya, “Genç istihdamına baktığımız zaman Avrupa’da 4 buçuk milyonun üzerinde 20072018 yılları arasında iş gücüne katılımda azalma, 3 buçuk milyonun üzerinde genç istihdamında azalma olmasına rağmen Türkiye 934 bin gencin Türkiye iş gücü piyasasına 622 binin de istihdamını gerçekleştiren bir ülke konumundadır. Kadın istihdamına baktığımız zaman kadın iş gücümüze 4 milyon 561 bin kişi dahil olmuş, 3 milyon 661 bin kişi istihdam gerçekleştiren bir Türkiye’den bahsediyoruz. Üniversiteler açısından rakamlara baktığımız zaman, bu süreçte 4 milyon 606 bin 500 üniversite mezunu iş gücü piyasamıza dahil olmuş ve 3 milyon 850 bin kişiyi istihdam eden bir Türkiye’den bahsediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla başlatılan istihdam seferberliğinin rakamlarını paylaşan Uzunkaya, “Son 3 yıl cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye’de istihdam seferberliği ilan ettik. Zaman zaman kamuoyunda ‘istihdam seferberliği ilan ediliyor ama bir hayli işsiz var, bu neyin nesi’ gibi istihdam seferberliğini anlamsızlığını ortaya koyan, ama rakamlarla yüzleşmekten korkan çevreler olsa da Türkiye, bu istihdam seferberliğinde sadece Türkiye’de rakamlarla uğraşanların değil tüm dünya istihdam kurumlarının ve dünyanın dikkatini çeken başarılara imza atan bir ülkedir. Daha 2000’li yılların başında 1 yılda sadece 24 bin 482 kişiyi yılda işe yerleştiren İşkur, bu seferberliğin başladı 2017 yılında tarihinde ilk defa 1 milyonun üzerine çıkarak, 1 milyon 57 bin 249 kişiyi işe yerleştirdi, 2018 yılında istihdam seferberliğinde bu rakam 240 bin 308’e çıkmıştır. Bugün ilk defa açıklıyoruz 2019 yılında bunca zorluklarımıza rağmen bugün itibariyle 1 yılda daha yıl dolmadan 1 milyon 450 bin insanımızı işe yerleştirilmesine aracılık yapan, bir Türkiye’den ve İŞKUR’dan bahsediyorum. Elbette bu başarı tesadüflerin sonucu olmamıştır” diye konuştu.

Gaziantep’te bir yılda 40 bin üzerinde kişinin istihdam edildiğini dile getiren Uzunkaya, “2002 yılından önce 24 bin 480 kişi 1 yılda Türkiye istihdam ederken, bugün İstihdam Fuarı’nı gerçekleştirdiğimiz Gaziantep ilinin rakamı 40 binin üzerine çıkmıştır. Yani tüm Türkiye’nin 1 yılda yaptığının çok çok fevkinde Gaziantep ilimiz gerçekleştiriyor, ama iş gücü piyasasında işsizlik kadar önemli olan meselelerimizden birisi de nitelikli ve beceri sahibi insan bulmaktır. Türkiye iş gücü piyasasında mesleği, niteliği, becerisi, çalışma iradesi olana her daim iş imkanları ve fırsatları söz konusudur. Yeter ki bu noktada kararlığımız olsun, ama iş gücü piyasasında insanların iş bulmaktan anladığı bir kısım çevrelerin kamuda ve masa başında görev beklemekse bu bekleyiş kıyamete kadar sürer. Hiçbir devletin, hiçbir hükümetin, hiçbir kamu istihdamının, kurumunun tüm insanlarını kamuda çalıştırmak gibi bir görevi bunun sürdürülebilir olması da mümkün değildir. Bu vesileyle ifade etmek isteriz ki iş gücü piyasasında yüz binlerce insanımızı işverenlerimiz çalıştırmak için beklemektedir. İşte bu insanı yetiştirme adına, İŞKUR olarak, devlet olarak ciddi programlar gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

İŞKUR Gaziantep İl Müdürü Siraç Ekin de fuarı gerçekleştirmekten gurur duyduklarını belirterek, “İŞKUR Gaziantep olarak bugün çok gururluyuz, geleneksel hale getirdiğimiz İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı’nın 7’ncisini icra ediyoruz. Önemli olan insanlar için fuar yapmak, insana dokunmak. Biz bugün bütün dünyanın sorunlarından olan işsizlikle mücadelenin en belirgin noktasındayız. İşsizlikle mücadele etmek, istihdam üretmek her bir ferdin ana temel hedeflerinden bir tanesidir. Gaziantep İŞKUR olarak bütün ortaklarımızla beraber çok büyük destek bekliyoruz” diye konuştu.

İş arayanlar ile iş vereni buluşturan fuar, yarına kadar açık olacak.

Fuarın açılışına Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, oda başkanları, öğrenciler ve davetliler katıldı.

