Fatma Şahin, yılın başkanı seçildi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 10’uncu Uluslararası Buhara Medya Ödülleri Töreni’nde, Yılın Büyükşehir Belediyesi Ödülü’ne layık görüldü. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan’ın başkanlığındaki heyette bulunan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Recep Tekcan, Başkan Şahin’in adına ödülü aldı.

2014’ten günümüze kadar hayata geçirdiği projeleriyle dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin’e, Yılın Büyükşehir Belediyesi Ödülü verildi. Ankara Sheraton Otel’de Buhara Medya Grubunun düzenlediği törene; siyaset dünyasından sanat dünyasına, spor camiasından medya çalışanlarına kadar pek çok isim katıldı. Buhara Medya Ajans Başkanı Burçin Öztürk’ün açış konuşmasıyla başlayan programda sunuculuğu Oylum Talu ve Levent Kol üstlendi. Düzenlenen ödül gecesinde; yılın büyükşehir belediyesi ödülü, yılın siyasetçisi, yılın güçlü siyaset kadını, yılın ana haber bülteni sunucusu, yılın federasyonu, yılın proje ödülü, yılın sanatçısı ve yılın büyükelçisi gibi 35 ayrı dalda ödül verildi.

10’uncu Buhara Medya Ödülleri sahiplerini buldu

Buhara medya ödülleri kapsamında; yılın siyasetçisi ödülünü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal aldı. Yılın güçlü kadın siyasetçisi ödülüne AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam sahip oldu. Yılın ana haber bülteni sunucusu ödülü, Buket Aydın’a gitti. Yılın sabah haber kuşağı ödülü Nihan Günay, yılın sanatçısı ödülü Ayla Çelik, yılın sosyal medyayı en iyi kullanan belediye başkanı ödülü Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yılın Büyükşehir Belediyesi ödülü Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Andriy Sıbiga’ya yılın diplomatı ödülü verildi. Yılın Spor Federasyonu ödülü Türkiye Yüzme Federasyonuna, yılın en iyi erkek pop sanatçısı ödülü Yusuf Güney’e, yılın en iyi sıfır atık projesini uygulayan yerel yönetimler ödülü AK Parti Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a, yılın özel ödülü Şarkıcı Yudum’a, yılın enstrüman sanatçısı ödülü Serkan Çağrı’ya, yılın en iyi erkek spikeri ödülü Mehmet Akif Ersoy’a, yılın projesi ödülü Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye, yılın erkek fantezi sanatçısı ödülü Bülent Serttaş’a, yılın ilçe belediyesi ödülü Pursaklar Belediye Başkanlığı’na, yılın tartışma programı ödülü Çetiner Çetin’e, yılın bürokratı ödülü Kenan Bozgeyik’e, yılın halk müziği sanatçısı ödülü İsmail Altunsaray’a, yılın uluslararası ilişkilere katkı ödülü SASKİ Genel Müdürü İlyas Demirci’ye takdim edildi.

GAZİANTEP 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:05

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