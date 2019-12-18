Şahinbey Belediyesi Tesislerinde Kur’an-ı Kerim öğreniyorlar

Şahinbey Belediyesine bağlı Mimar Sinan Gençlik Merkezi’nde yaşları 15 ile 65 yaş arasında değişen vatandaşlar Kur’anı Kerim’i öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Şahinbey Belediyesine bağlı Mimar Sinan Gençlik Merkezi’nde 2 ayrı sınıfta eğitim gören 80 kursiyer ortalama 2 ay süren eğitim sonrasında Kur’anı Kerim öğreniyorlar. Şahinbey Belediyesinin kurslarına yoğun ilgi gösteren kursiyerler birçok farklı branşlarda eğitim alabiliyorlar. Kurslarda Kur’anı Kerim eğitiminin yanı sıra dini eğitimler de veriliyor.

“Kur’anı Kerimi okurken duygulanıyorum”

Yıllar sonra Kur'anı Kerim öğrendiği için çok mutlu olduğunu ve bu mutluluğunu gözyaşları içerisinde dile getiren 52 yaşındaki Ayşegül Kaya, "Kur'anı Kerim okumayı bilmiyordum. Birileri Kur'anı Kerim okuduğu zaman ağlayasım gelirdi. Çünkü anlamıyordum, sadece Kur'anı Kerim'e bakıyordum. İçimde sürekli Kur'anı Kerim'i öğrenme isteği vardı ama bir türlü bu imkanı bulamadım. Allah'a (C.C) binlerce kez şükürler olsun ki ölmeden önce bana Kur'anı Kerim'i öğrenmeyi nasip eyledi. Artık ölsem de gam yemem. Çünkü artık Kur'anı Kerim okumasını biliyorum ve Kur'anı Kerim okurken çok duygulanıyorum. Bizlere bu tesisi kazandıran Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederim" dedi.

"Kur'anı Kerim'i öğrendiğimden dolayı çok mutluyum"

Kursa katılma amacının çocukluktan beri Kur'anı Kerim ve dinimizi doğru bir şekilde öğrenmek olduğunu belirten 55 yaşındaki Meral Zoroğlu, "Bu kursun açılması bizim için çok güzel oldu. Yaşlı kadınların hepsi bu kursa geliyor. Allah (C.C) Kur'anı Kerim öğrenmeyi bize nasip etti. Daha güzel yerlere gelmek istiyoruz. Bu kursu açan Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederiz. Ben, bu merkeze 4 yıldır geliyorum. Bu merkeze ilk olarak okuma yazma ve nakış kursuna geldim. İki yıldır da Kur'anı Kerim kursuna geliyorum. Daha erken yaşlarda kursa gittim ancak ev işleri olduğundan dolayı öğrenemedim. Rabbim bu kursa gelmeyi bize nasip etti. Bu kursta Kur'anı Kerim'i öğreniyoruz. Kur'anı Kerim'i öğrendiğimden dolayı çok mutluyum. Allahu Teala bana nasip etti, herkese de nasip eylesin." temennisinde bulundu.

"Herkesi kursa davet ediyorum"

Kursa katılan kadınların hayatlarının Kur'anı Kerim ile güzelleştiğini ve anlam kazandığını belirten 25 yaşındaki Zeynep Yalçın, "Arkadaşımla birlikte bu merkeze geldik. Allah'a (C.C) binlerce kez şükürler olsun, bu tür merkezler açıldı ve buralara gelerek Kur’anı Kerim öğrenebiliyoruz. Bu tür merkezler olmasaydı, hiç kimseden bir bilgi alamazdık. Daha önce Kur'anı Kerim okumasını bilmiyordum. Şu anda çok güzel bir şekilde Kur'anı Kerim'i öğreniyorum. Bu tür merkezleri kuran Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na çok teşekkür ediyorum. Herkesi Kur'anı Kerim öğrenmeleri için kursa davet ediyorum. Çünkü bu tür kurslarda Kur'anı Kerim'i öğrenmek çok güzel. Bu kursta namaz ve temel dini bilgiler ile ilgili güzel bilgiler öğrendik” dedi.

GAZİANTEP 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:05

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