ÇİMKO Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş.’nin Narlı Çimento Fabrikası ile Osmaniye ve Altınşehir Hazır Beton Tesislerine “Kaynakların Sorumlu Kullanımı Belgesi” verildi.

SANKO Holding bünyesinde yer alan ve Türkiye’nin önde gelen çimento ve yapı malzemeleri kuruluşları arasında bulunan ÇİMKO’nun Narlı Fabrikası ile Altınşehir ve Osmaniye Hazır Beton Tesisleri; Uluslararası Beton Sürdürülebilirlik Konseyinin (The Concrete Sustainability Council) Bölgesel Sistem Operatörü olan Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) tarafından ülkemize tanıtılan “Kaynakların Sorumlu Kullanımı Belgelendirme Sistemi” kapsamında almaya hak kazandığı belgeler, Divan Otel’de düzenlenen törende takdim edildi.

Uluslararası Beton Sürdürülebilirlik Konseyi tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda, THBB Kalite Güvence Sistemi İktisadi İşletmesi (KGS) tarafından gerçekleştirilen bağımsız denetimler sonucunda, Altınşehir ve Osmaniye Hazır Beton Tesisleri Gümüş; Narlı Fabrikası ise bronz olarak belgelendirildi.

Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili, ÇİMKO Çimento ve Beton Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Başkanı Yavuz Işık, Pazarcık Kaymakamı Adil Nas, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, ÇİMKO Genel Müdürü Dr. Önder Kırca, THBB Genel Sekreteri Aslı Özbora Tarhan, KGS İktisadi İşletmesi Direktörü Selçuk Uçar, SANKO Holding yöneticileri ve davetliler katıldı.

ÇİMKO’nun almaya hak kazandığı belgeler Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, ERMCO ve THBB Başkanı Işık, ÇİMKO Çimento ve Beton Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve ÇİMKO Genel Müdürü Dr. Kırca tarafından ÇİMKO Narlı Çimento Fabrikası ile Osmaniye ve Altınşehir Hazır Beton Tesislerinin yetkililerine takdim edildi.

“Bu ödül Gaziantep’e ve ülkemize de değer katıyor”

ÇİMKO’nun başarısının Gaziantep’in ve Türkiye’nin başarı hikayesi olduğuna dikkat çeken Vali Gül, “Sıfırdan başlayıp bugün dünyanın sayılı tesisleri arasına girmek, Türkiye’de iki firmadan biri ve bu unvanın Gaziantep firmasına nasip olması büyük başarıdır. Başta Abdulkadir Başkanımız olmak üzere Konukoğlu ailesinin bütün fertlerini, emeği geçen profesyonel yöneticileri kutluyorum” dedi.

Kurumsallaşan firmaların başarıları, sertifikaları ve patentlerinin ülkenin ortak değeri olduğunu kaydeden Gül, “Bu ödül SANKO Holding’e, ÇİMKO’ya ne kadar değer katıyorsa Gaziantep’e ve Türkiye’ye o kadar değer katıyor. Bütün sanayicilerimizin başarılarıyla övünüyor, mutlu oluyoruz. Cumhuriyetin yüzüncü yılındaki hedefleri birlikte başarıp, birlikte ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

“Birlikte başarıyoruz”

ÇİMKO Çimento ve Beton Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ise büyük emek ve özveri sonucunca bu başarıyı elde ettiklerini söyledi.

Bartın’a kurmak üzere hazırlık yaptıkları çimento fabrikasını Narlı’ya kurmanın nasip olduğuna vurgu yapan Konukoğlu, şöyle devam etti:

“Yıllık kapasitesi 3,5 milyon ton olan bir tesisin 18 ay gibi sürede kurulması dünyada bir ilktir. Bunun mümkün olmadığı Almanlar tarafından da beyan edildi. Dört yıllık bir süreç tanımışlardı ama abilerimin, kardeşlerimin ve holdingimizin verdiği destekle inandık ve başardık. Bizim farklı olmamız gerekiyordu. En iyisini yapmak zorundayız. Sektörde farklılaşmaya çalışıyoruz. Hazır betonda gerçekleştirdiğimiz bu farklılık gelecekte hayata geçireceğimiz farklılıklarımızın ayak izleridir. Bu başarıda büyük katkıları bulunan holding onursal başkanımız ile yönetim kurulu başkanımız başta olmak üzere, özveriyle çalışan bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz birlikte başarıyoruz.”

“Öncü olmayı hedefliyoruz”

ÇİMKO Genel Müdürü Dr. Önder Kırca da, ÇİMKO’nun, dünya standartlarında kaliteli üretim hedefini sürdürülebilirlik ilkeleri ile birleştirdiğini kaydetti.

ÇİMKO Narlı Fabrikasının Türkiye’deki en düşük emisyon değerleriyle bu alandaki en iyi uygulama örneği olduğuna dikkat çeken Dr. Kırca, özetle şöyle konuştu:

“Dünyada 264, Türkiye’de ise bu belgeyi alan iki firmadan biri olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Sürdürülebilirlik konusunda gösterdiğimiz çabaların en somut kanıtını, Beton Sürdürülebilirlik Konseyinin (Concrete Sustainability Council) ‘Bölgesel Sistem Operatörü’ olan THBB tarafından verilen CSC sertifikasyonunu sürecini başarıyla tamamlayarak ortaya koyduk. Bu süreçte yönetim, çevre, ekonomi ve sosyal uygulamalar başlıkları altındaki iş yapış şeklimiz ve ortaya koyduğumuz iş çıktılarıyla, CSC sertifikasyonuna hak kazandık. Ülkemizdeki CSC sertifikasyonuna sahip olan ilk çimento fabrikaları ve hazır beton tesisleri arasında yer almak emeklerimizin hem ödülü oldu hem de bu standardı diğer tesislerimize yaymak için motivasyon aracı oldu. Amacımız tüm tesislerimizi bu seviyeye taşıyarak sektörümüzdeki ve özellikle bölgemizdeki kaynakların sorumlu kullanımı konusunda öncü olmaktır. Mensubu olduğumuz SANKO Grubu’nun ‘bu topraklardan aldığını bu topraklara verme’ hedefini Kaynaklarını Sorumlu Kullanan Şirket sıfatıyla birlikte daha da ileriye taşımak için çalışıyoruz.”

“Çimko, sürdürülebilirlik konusunda sorumlu bir adım attı”

“Bu belgelendirme sistemi ile sektörümüz, sürdürülebilirlik ile ilgili performansını artıran, dünya çapında kabul edilen bir modele kavuşmuş oldu” diyen ERMCO ve THBB Başkanı Yavuz Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hemen hemen her sektörde gittikçe önem kazanan sürdürülebilirlik başlığı, özellikle sektörümüz için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Sürdürülebilirlik ile gelecek kuşakların ihtiyaçlarını tehlikeye sokmadan bugünkü ihtiyaçlarımızın temin edilebilmesi hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda, 2016 yılında Beton Sürdürebilirlik Konseyi (CSC) kurulmuştur. THBB olarak, konseye üye olmanın yanı sıra, bu belgelendirmenin Türkiye’deki ‘Sistem Operatörü’ olarak görev aldık. Buna ek olarak bağımsız öz denetim mekanizmamız olan KGS de Konsey tarafından yetkilendirilerek ‘Belgelendirme Kuruluşu’ olarak atandı. CSC, beton ve onun en önemli iki bileşeni olan çimento ve agrega malzemeleri için Kaynakların Sorumlu Kullanımı Belgelendirmesi modeli sunmaktadır.

Bu belgelendirme sistemi ile sektörümüz, sürdürülebilirlik ile ilgili performansını artıran, dünya çapında kabul edilen bir modele kavuşmuş oldu. Böylece sektörümüzdeki beton, çimento ve agrega üreticilerinin sürdürülebilirlik konusunda göstermiş olduğu hassaslık ve çabaların; güvenilir, bağımsız, verilere dayanan bir belgelendirme süreci ile tüm dünyaya gösterilebilmesi sağlandı. Birliğimiz üyesi ÇİMKO, sürdürülebilirlik ile ilgili son derece sorumlu bir adım atarak ilk olarak 2017 yılında hayata geçen ve ülkemize 2018 yılında adapte ettiğimiz bu sisteme, 2018 yılı sonunda hemen dahil oldu. Kaynakların Sorumlu Kullanımı Belgesi” almaya hak kazanan ÇİMKO’yu başarılarından dolayı kutluyor ve bu belgelendirmelerin çok büyük başarılara vesile olmasını diliyorum.”

Türk Çimento ve Yapı Malzememeleri Sektörünün öncü kuruluşu

Türkiye Çimento Sanayisinin önde gelen kuruluşları arasında yer alan ÇİMKO, 1995 yılında Adıyaman Çimento Fabrikasını özelleştirme kapsamında satın alarak çimento sektöründeki faaliyetlerine başladı. 2008 yılında KahramanmaraşNarlı Çimento’nun devreye alınmasıyla büyüyen ÇİMKO bir SANKO Holding kuruluşudur.

Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta iki entegre fabrikanın yanı sıra, Gaziantep ve Kilis’te paketleme tesisi, Malatya’da çimento dağıtım terminali bulunan ÇİMKO, bugün itibariyle 10 ilde 21 hazır beton tesisiyle Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Akdeniz Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi’nde faaliyetlerini sürdürmektedir.

ÇİMKO, yenilikler getiren ve yeniliklere uyumlu, müşteri odaklı ve çevreye duyarlı anlayışı ile kalite bilincini her zaman ön planda tutarak Türk çimento ve yapı malzemeleri sektörüne öncülük etmektedir.

Güvenilir bir iş ortağı olan ve sürekli büyüme hedefinde ilerleyen ÇİMKO, pazar odaklı yaklaşımı ve geniş satış ağıyla müşterilerinin ürün ve hizmet ihtiyaçlarını zamanında ve eksiksiz karşılamaktadır.

ÇİMKO, gelecek kuşaklara değer katmak ve güvenilir yaşam alanları sağlamak için sürdürülebilir olmayı hedeflemektedir.

