Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK: 3 - Kırklarelispor: 2 (Maç sonucu)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK: 3 - Kırklarelispor: 2 (Maç sonucu)

İHA

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş karşılaşmasında Gaziantep FK ile karşılaşan TFF 2.Lig ekibi Kırklarelispor, zorlu maçta 32 mağlup olmasına olmasına rağmen, ilk maçta elde ettiği 21'lik skorun avantajı ile sürpriz bir sonuca imza atarak Son 16 Turu'na kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK: 3 - Kırklarelispor: 2 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş karşılaşmasında Gaziantep FK ile karşılaşan TFF 2.Lig ekibi Kırklarelispor, zorlu maçta 32 mağlup olmasına olmasına rağmen, ilk maçta elde ettiği 21'lik skorun avantajı ile sürpriz bir sonuca imza atarak Son 16 Turu'na kaldı.

Maçtan dakikalar
12. dakikada Gaziantep FK'nın kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Kenan Özer'in çektiği şut barajı ve kaleciyi geçerek ağlarla buluştu. 10
37. dakikada Kırklarelispor'da ceza sahası içinde topla buluşan Mert Sinan, kaleci Yuri'yi geçerek topu filelere gönderdi. 11
67. dakikada Jefferson'un ceza sahası içerisinden çektiği sert şut kaleci Egemen'de kaldı.
69. dakikada Muhammet Demir'in çektiği şut az farkla auta çıktı.
72. dakikada Kırklarelispor, ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Malik Karaahmet'in attığı gollle deplasmanda öne geçti. 12
83. dakikada Muhammet Demir müthiş bir frikik golü atarak skoru eşitledi. 22
89. dakikada Muhammet Demir'in ceza sahası dışından çektiği sert şut savunmaya çarparak ağlarla buluştu. 32
90+1. dakikada Kayode'nin ceza sahası içerisine yaptığı tehlikeli ortaya Papy dokunamadı.

Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Bahtiyar Birinci xx, Mehmet Salih Mazlum xx
Gaziantep FK: Yuri Lodygin xx, Junior Morais xx, Alin Tosca xx, Kubilay Aktaş xx (Muhammet Demir dk.46 xxx), Pawel Olkowski xx, Jefferson xx, Raman Chibsah xx, Souleymane Diarra xx, Kenan Özer xx, Güray Vural xx (Papy Djilobodji dk.46 xx), Bartlomiej Pawlowski xx (Kayode dk.46 xx)
Yedekler: Mustafa Bozan, Ulaş Zengin, Oğuz Ceylan, Jean Armel KanaBiyik, Sefa Anük, Ali Ateş, Hasan Yurtseven
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Kırklarelispor: Egemen Gençalp xx, Davut Babur xx, Müslüm Aydoğan xx, Caner Koca xx, İbrahim Sürgülü xx, Bahadir Çiloğlu xx (Burak Sürmeli dk.90 ?), Emre Keleşoğlu xx (Serkan Sözmen dk. 79 x), Emre Balkı xx ( Malik Karaahmet dk.63 xxx), Mert Sinan Pekesen xxx, Yüksel Şişman xx, Enis Çeliksu xx
Yedekler: İbrahim Demir, Ümit Can Tokcu, Deniz Ataç
Teknik Direktör: Bilgin Erdem
Goller: Kenan Özer (dk. 12), Muhammet Demir (dk.83 ve dk.89) (Gaziantep FK), Mert Sinan Pekesen (dk.37), Malik Karaahmet (dk.72) (Kırklarelispor)
Sarı Kartlar: Kenan Özer, Diarra (Gaziantep FK), Bahadır Çiloğlu, Malik Karaahmet, Mert Sinan (Kırklarelispor)

GAZİANTEP

18 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:05
  • GÜNEŞ 07:31
  • ÖĞLE 12:32
  • İKİNDİ 15:02
  • AKŞAM 17:22
  • YATSI 18:43
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ÇİMKO’nun üç tesisine “Kaynakların Sorumlu Kullanımı Belgesi” Gaziantep Valisi Davut Gül: “Bu ödül SANKO Holding ve ÇİMKO’ya ne kadar değer katıyorsa, ülkemize de o kadar değer katıyor” ÇİMKO Çimento ve Beton Yönetim Kurulu Başkanı Konukoğlu: “Hazır betonda gerçekleştirdiğimiz bu farklılık gelecekte hayata geçireceğimiz farklılıklarımızın ayak izleridir” ÇİMKO Genel Müdürü Kırca: “Dünyada 264, Türkiye’de bu belgeyi alan iki firmadan biri olmanın haklı gururunu yaşıyoruz”
YEREL HABERLER ÇİMKO’nun üç tesisine “Kaynakların Sorumlu Kullanımı ...
GAÜN’de 7. İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı
YEREL HABERLER GAÜN’de 7. İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı
Şahinbey Belediyesi Tesislerinde Kur’an-ı Kerim öğreniyorlar
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesi Tesislerinde Kur’an-ı Kerim ...
Fatma Şahin, yılın başkanı seçildi
YEREL HABERLER Fatma Şahin, yılın başkanı seçildi
GAİF’te GASMEK’e ödül GASMEK, meslek edindirme kursları alanında ödül aldı
YEREL HABERLER GAİF’te GASMEK’e ödül GASMEK, meslek edindirme ...
ÇİMKO Çimento'ya 'Kaynakların Sorumlu Kullanımı' sertifikası
YEREL HABERLER ÇİMKO Çimento'ya 'Kaynakların Sorumlu Kullanımı' ...
İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya: "2019'da 1 milyon 450 bin kişi işe yerleşti" "Türkiye iş gücü piyasasında mesleği, niteliği, becerisi ve çalışma iradesi olana her daim iş imkanları ve fırsatları söz konusudur" Gaziantep’te 7. İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı açıldı
YEREL HABERLER İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya: "2019'da 1 milyon 450 ...
Gaziantep'ten kitap okuma çağrısı
YEREL HABERLER Gaziantep'ten kitap okuma çağrısı
İŞKUR Genel Müdürü: 2019 yılında 1 milyon 450 bin kişi işe yerleşti
YEREL HABERLER İŞKUR Genel Müdürü: 2019 yılında 1 milyon 450 bin ...
GSO Yılın Son Meclis Toplantısını Yaptı GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu: “Türkiye’nin Kalkınması Savunma Sanayinden Geçiyor” GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Küreselleşen Dünya Ekonomisinde Verimlilik Başlı Başına Önemli Bir Konudur. Bizler De İşletmelerimizde Verimlilik Konusuna Çok Önem Vermeliyiz”
YEREL HABERLER GSO Yılın Son Meclis Toplantısını Yaptı GSO Meclis ...
Aile Merkezlerindeki Yeni Dönem Çok Kazançlı Olacak Kadınlar, Ürettikleri Ürünleri Doğrudan Alıcıyla Buluşturacak Satılacak Ürünler, Aile Bütçesine Doğrudan Katkı Oluşturacak
YEREL HABERLER Aile Merkezlerindeki Yeni Dönem Çok Kazançlı ...
Gaziantep 2020 Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası’nda İddialı
YEREL HABERLER Gaziantep 2020 Gençler Türkiye Tekvando ...
Nizip polisi suçlulara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Nizip polisi suçlulara göz açtırmıyor
Gaziantep'te trafik uygulamaları
YEREL HABERLER Gaziantep'te trafik uygulamaları
Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı
Nizip'te trafik uygulamaları
YEREL HABERLER Nizip'te trafik uygulamaları
GKV’de 'Kitapları Aydınlatan Ateş Böcekleri' sahnelendi
YEREL HABERLER GKV’de 'Kitapları Aydınlatan Ateş Böcekleri' ...
Evin bahçesine devrilen motosikletli yaralandı
YEREL HABERLER Evin bahçesine devrilen motosikletli yaralandı
4 metreden evin bahçesine uçan motosikletli yaralandı
YEREL HABERLER 4 metreden evin bahçesine uçan motosikletli yaralandı
GAÜN’de Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesi konferansı
YEREL HABERLER GAÜN’de Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesi konferansı
Nurdağı'nda yeni polis araçları hizmette
YEREL HABERLER Nurdağı'nda yeni polis araçları hizmette
“Bir Başka Gaziantep” okurların başucu kitabı oldu
YEREL HABERLER “Bir Başka Gaziantep” okurların başucu kitabı oldu
41 Meslek Komite Başkanı GTO yönetimiyle buluştu GTO Başkanı Tuncay Yıldırım: "Parmak ile gösterilen başarılar kazandık.
YEREL HABERLER 41 Meslek Komite Başkanı GTO yönetimiyle buluştu GTO ...
Doğa Koleji öğretmenlerine velilerden destek
YEREL HABERLER Doğa Koleji öğretmenlerine velilerden destek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X