Gaziantep FK - Kırklarelispor: 3-2

STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Bahtiyar Birinci, Mehmet Salih Mazlum
GAZİANTEP FK: Yuri Lodygin Junior Morais, Alin Tosca, Kubilay Aktaş (Dk. 46 Muhammet Demir), Pawel Olkowski, Jefferson, Raman Chibsah , Souleymane Diarra, Kenan Özer, Güray Vural (Dk. 46 Papy Djilobodji), Bartlomiej Pawlowski (Dk. 46 Olarenwaju Kayode)
KIRKLARELİSPOR: Egemen - Davut, Müslüm, Caner, İbrahim, Bahadır (Dk. 90 Burak) Emre Keleşoğlu (Dk. 80 Serkan) Emre Balkı (Dk. 63 Malik), Mert Sinan, Yüksel, Enis
GOLLER: Dk. 12 Kenan Özer, Dk. 83 Dk. 90 Muhammet (Gaziantep FK) Dk. 37 Mert Sinan, Dk. 72 Malik (Kırklarelispor)
SARI KARTLAR: Kenan Özer, Diarra (Gaziantep FK) Bahadır Çiloğlu, Malik, Mert Sinan (Kırklarelispor)Ziraat Türkiye Kupası 5'nci Tur ikinci maçında Süper Lig ekibi Gaziantep FK, TFF 2'nci Lig ekiplerinden Kırklarelispor´u 3-2 yendi. İlk maçta deplasmanda Kırklarelispor´a 2-1 yenilen Gaziantep FK kupaya veda etti.12´nci dakikada Gaziantep'in kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Kenan Özer'in çektiği şut barajın üzerinden geçerek ağlarla buluştu: 1-0.
37´nci dakikada konuk ekip Kırklarelispor'da ceza sahası içinde topla buluşan Mert Sinan, kaleci Yuri'yi geçerek meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.
72´nci dakikada ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Malik Karaahmet'in şutunda top ağlarla buluştu ve konuk ekip öne geçti: 1-2.
83´üncü dakikada Gaziantep'in kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Muhammet Demir, vuruşuyla skoru eşitledi: 2-2.
90´ıncı dakikada ev sahibi ekibin kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Kenan Özer´in şutu barajdan döndü. Dönen topa gelişine vuran Muhammet Demirin vuruşuyla rakip oyuncuya çarparak yükseklik kazanan top üst direğin hemen altından ağlarla buluştu: 3-2.
Müsabaka ev sahibi ekibin 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlanırken, turlayan taraf ise Kırklareli temsilcisi oldu.
GAZİANTEP
18 Aralık 2019 Çarşamba
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