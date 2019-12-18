SANKO Okulları öğrencilerinin başarısı SANKO’nun milli takım sporcuları yüzme yarışmasından üç Türkiye derecesiyle döndü

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen “Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Türkiye Şampiyonası”na SANKO Okulları öğrencisi Beril Öztürk, üç Türkiye derecesi elde etti.

İstanbul Beylikdüzü Yüzme Havuzunda düzenlenen şampiyonaya SANKO Okulları milli takım sporcuları Beril Öztürk ve Nehir Kelleci’yle katıldı. Beril Öztürk “50 metre Kurbağalama Stil”de Türkiye ikinciliği, “100 ve 200 metre Kurbağalama Stil”de iki Türkiye üçüncülüğü derecesi kazandı.

SANKO Okulları Ortaokul Müdürü Ümit Ülger, okulumuzu ve şehrimizi başarıyla temsil eden öğrencileri ile gurur duyduğunu ifade ederek öğrencileri Beril Öztürk, Nehir Kelleci ve emeği geçen öğretmenleri kutlayarak başarılarının devamını diledi.

GAZİANTEP 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:05

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