SANKO’ya, en çok kadın istihdamı sağlayan firma ödülü verildi

SANKO Holding, Gaziantep’te 2019 yılında kendi işletmesinde en fazla kadın istihdamına katkı sunan firma oldu.

Gaziantep Valiliği, Gaziantep Üniversitesi ile Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü iş birliği kapsamında düzenlenen Gaziantep 7. İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı’nın açılışına Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Metin Bedir, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, GAÜN Rektör Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan, Kamu kuruluşlarının İl ve Bölge Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşları, işverenler ve iş arayanlar katıldı.

Gaziantep 7’nci İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı kapsamında Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen İŞKUR İstihdamın En’leri Ödül Töreni’nde SANKO Holding, “En Fazla Kadın İstihdamı Yapan Firma” alanında ödüllendirildi.

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, SANKO Holding’in ödülünü Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu’na takdim etti.

Bu arada fuar alanında kurulan SANKO Holding standına, ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

GAZİANTEP 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:05

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