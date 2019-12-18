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GAÜN Naci Topçuoğlu MYO’nun akreditasyon başarısı

İHA

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın desteği ve Gaziantep Üniversitesi eş finansmanı ile kurulan Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Ayakkabı Test Laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardı kapsamında Fitalat Tayini, Tekstilde Azo boyar Maddeler Tayini, Deride Azo boyar Maddeler Tayini, Krom6 Tayini, Tekstilde pH Tayini ve Deride pH Tayini testlerinden akredite edildi.

GAÜN Naci Topçuoğlu MYO’nun akreditasyon başarısı

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın desteği ve Gaziantep Üniversitesi eş finansmanı ile kurulan Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Ayakkabı Test Laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardı kapsamında Fitalat Tayini, Tekstilde Azo boyar Maddeler Tayini, Deride Azo boyar Maddeler Tayini, Krom6 Tayini, Tekstilde pH Tayini ve Deride pH Tayini testlerinden akredite edildi.
Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, “İpekyolu Kalkınma Ajansı desteği ve üniversitemiz eş finansmanı ile kurulan Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Ayakkabı Test Laboratuvarı akredite olduğu altı test metodu ile şehrimize, bölgemize, sektöre ve ülkemize önemli ekonomik katkılar sunacaktır” ifadelerinde bulunarak, Ayakkabı Test Laboratuvarının bölge için önemini vurguladı. Rektör Prof. Dr. Gür, “Türkiye’nin ayakkabı sektöründe önemli bir yere sahip olan Gaziantep’in, sektör temsilcilerinin ürettikleri ürünlerin testleri için başka şehirlere göndermelerine gerek kalmamıştır. Bu akreditasyon ile birlikte firmalarımızın hem numune gönderimi ve test sonuç alma süreleri için harcadıkları zaman kısalacak hem de test maliyetlerindeki azalma rekabet güçlerini artıracağını belirtti.”
Rektör Prof. Dr. Gür, “KOSGEB tarafından verilmekte olan İşletme Geliştirme Destekleme Programı kapsamında firmalarımızın akredite olan laboratuvarlardan alacakları hizmetler için test ve analiz desteği verilmektedir. Firmalarımızı bu destekten yararlanmaya davet ediyorum. Bu destek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin üretim süreçlerinin geliştirilmesine ve ürün kalitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlere katkısının yanı sıra test maliyetlerinin de karşılanmasını sağlayacaktır” diyerek sözlerine devam eden Prof. Dr. Gür, Gaziantep Üniversitesi’nin kaliteli hizmet sunma misyonundan hareketle üniversitesanayi işbirliğine güzel bir örnek teşkil eden akredite test hizmetleri ile katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı.
GAÜN Naci Topçuoğlu MYO’nun yaptığı çalışmalarla farkını ortaya koyan, takip eden değil örnek alınan bir meslek yüksekokulu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ali Gür, başta kalite süreçlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir ve Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz olmak üzere Ayakkabı Test Laboratuvarı kuruluş ve akreditasyonunda emeği geçen Kalite Güvence Birimi ile Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu akademik ve idari personellerine teşekkür etti.

GAZİANTEP

18 Aralık 2019 Çarşamba

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