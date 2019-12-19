Gaziantep'te helikopter destekli trafik uygulaması

Volkswagen'den sonra o da değiştiriyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep'te, 13 ekip ve 25 personelin katılımıyla yapılan helikopter destekli trafik denetimlerinde 31 araç plakasına ve sürücüye işlem yapıldı.

Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik İstasyon Amirliklerinin sorumluluk güzergahlarında 18 Aralık 2019 Çarşamba günü 13 ekip ve 25 personelin katılımıyla helikopter destekli uygulama yapıldı. Yapılan uygulamalarda 22 kişiye emniyet kemeri kullanmamak, 1 kişiye sol şerit ihlalinden, 1 kişiye çadır kullanmamaktan, 1 kişiye yakın takipten, 6 kişiye cep telefonuyla konuşmaktan işlem yapıldı.

Uygulama ile toplam 31 araç plakasına ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı.

GAZİANTEP 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:23

YATSI 18:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.