Gaziantep’te yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı

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Gaziantep’te yasa dışı bahis oynatılan mekanlara düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen adreslere baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda 13 adet hard disk, 7 adet dizüstü bilgisayar, 7 cep telefonu ve bu telefonlara takılı sim kart, 18 adet kupon, 5 adet kupon yazıcısı, 3 adet 1072 SKM kapsamında oyun makinesi ve bir miktar para ele geçirilirken, 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yasa dışı bahis oynayan 4 kişi hakkında da yasal işlem yapıldı.

GAZİANTEP 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:05

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