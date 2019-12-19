Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 gözaltı

Gaziantep'te polis, uyuşturucu tacirlerinin evine yaptığı operasyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirirken 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güneykent Mahallesi'nde bir ikamette S.G. isimli şahısın uyuşturucu madde sattığı bilgisinin alınması üzerine ikameti takibe aldı. Takip sırasında ikamete girip çıkan 3 şahsın ekiplerce yapılan üst aramasında 0,65 gram metamfetamin maddesi bulundu. Ekipler, belirlenen adrese yaptığı operasyonda ise iki ayrı fişek halinde toplamda 3.70 gram metamfetamin, 4.60 gram esrar, 1 adet kurusıkıdan çevirme ruhsatsız tabanca ve 2 adet 7.65 fişek ile 1 adet tek kırma kısa dipçik ruhsatsız tüfek ve 25 adet fişek ele geçirdi.

Yakalanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapıldığı belirtildi.

GAZİANTEP 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:23

YATSI 18:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.