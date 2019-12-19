Gaziantep'te kaçak sigaraya gözaltı

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek istenen 3 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigarayla yakalanan kişi, gözaltına aldı. İsmi açıklanmayan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
GAZİANTEP
19 Aralık 2019 Perşembe
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