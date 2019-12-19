Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu: 16 gözaltı

Volkswagen'den sonra o da değiştiriyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda; 13 hard disk, 7 laptop, 7 cep telefonu, 18 kupon, 5 kupon yazıcısı, 3 oyun makinesi ele geçirildi. Operasyonda yasa dışı bahis oynatan 12 kişi ile yasa dışı bahis oynayan 4 kişi de gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyette sorgulanmaya başlandı.



GAZİANTEP 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:23

YATSI 18:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.