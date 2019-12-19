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16 yıllık şeker hastalığından Anka’da kurtuldu

İHA

Gaziantep'te yaşayan 62 yaşındaki Sevim Hayta, 16 yıldır çektiği diyabet sorunundan Gaziantep Özel Anka Hastanesi'nde kurtuldu.

16 yıllık şeker hastalığından Anka’da kurtuldu

Gaziantep’te yaşayan 62 yaşındaki Sevim Hayta, 16 yıldır çektiği diyabet sorunundan Gaziantep Özel Anka Hastanesi’nde kurtuldu.
Gaziantep Özel Anka Hastanesi, şeker hastalarına şifa dağıtmaya devam ediyor. Gaziantep’te yaşayan Sevim Hayta 16 yıldır şeker hastalığı ile mücadele ediyordu. Şeker değeri zaman zaman 400 mg’lere kadar çıkan, ilaç kullanmasına rağmen şeker değeri düşmeyen Hayta’da şeker hastalığına bağlı sağlık sorunları da baş göstermeye başlamıştı. Şeker hastalığına bağlı olarak görme bozukluğu, gözde kanama, yüksek tansiyon, eller ve ayaklarda uyuşma, yürüme güçlüğü, kilo verememe gibi sağlık problemleri yaşayan Hayta, hastalıktan kurtulmak için arayışa girdi. Akrabalarının Gaziantep Özel Anka Hastanesi’nde oldukları ameliyatın ardından şeker hastalığından kurtulduklarını öğrenen ve internetten yaptığı araştırmada birçok şeker hastasının sağlığına kavuştuğuna dair güzel yorumları okuyan Hayta, vakit kaybetmeden Gaziantep Özel Anka Hastanesi’ne başvurdu. Hayta, hastanenin metabolik cerrahi ekibinin kontrolünün ardından laparoskopik (kapalı yöntem) olarak gerçekleştirilen diyabet cerrahisi ile sağlığına kavuştu. Ameliyatın hemen ardından şekeri 150 mg’lere kadar düşen Sevim Hayta, kilo verirken, şekere bağlı sağlık sorunları da ortadan kalkmaya başladı. 4 gün sonra hastaneden taburcu olan ve bundan sonraki hayatını sağlıklı bir şekilde sürecek olmanın mutluluğunu yaşayan Hayta, “16 yıldır şeker hastalığı ve onun neden olduğu hastalıklarla mücadele ediyordum. Yaşadığım sağlık sorunları nedeniyle yaşam kalitem düşmüştü. Şekerim 400 mg’ye kadar çıkıyordu. Uzun süredir araştırıyordum. Akrabalarım da şeker hastasıydı. Onların şekerden Gaziantep Özel Anka Hastanesi’nde yapılan ameliyatla kurtulduğunu öğrendim. Ben de başvurdum ve ameliyat için uygun olduğumu öğrenince çok mutlu oldum. Ameliyatın ardından şekerim 150 mg’lere kadar düştü. 8 kilo verdim. Şeker hastalığının ne demek olduğunu yaşamayan bilemez. Şekeri olan insanlara bu ameliyatı tavsiye ediyorum. Ben, başta Gaziantep Özel Anka Hastanesi ve doktorlarım Olcay Arıcı ve Mehmet Ali Yağcı’ya çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bana karşı ilgileri çok güzeldi, kendimi evimde gibi hissettim" dedi.
Operasyon ile ilgili bilgi veren Gaziantep Özel Anka Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Olcay Arıcı, “16 yıldır diyabet ve diyabete bağlı görme bozukluğu, gözde kanama, yüksek tansiyon gibi diğer hastalıkları olan hastamızın ameliyatını gerçekleştirdik. Operasyonun ardından hastamızı şeker değeri 400 mg’lerden 150 mg’lere kadar düştü. Kilo kaybı da oldu. Metabolik cerrahi operasyonlarıyla çok başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Bu ameliyat hastaya şeker ve kilodan aynı anda kurtulma şansı veriyor. Bu ameliyatın son dönemlerde çok gündemde olmasının bir sebebi de, 1 ton ilaç kullanan hastaların tüm ilaçlardan kurtulma şansı sağlaması" şeklinde konuştu.
Metabolik Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı ise,” Eskiden şeker hastalarına ’diyetine dikkat edeceksin, insülinini kullanacaksın, ilaçlarını kesmeyerek hayatını devam ettireceksin “gibi sözler söylenirdi. Metabolik cerrahi ile artık bu telkinlere ihtiyaç yok. Ameliyatla hastalar şekerden kurtuldukları gibi onun neden olduğu sağlık sorunlarından da kurtuluyor. Gaziantep Özel Anka Hastanesi olarak birçok hastaya şifa olduk. Hem ülkemizden hem de dünyanın pek çok yerinden yüzlerce Tip 2 şeker hastası tedavi için hastanemizi tercih ediyor. Bu da bizim için gurur verici” diye konuştu.

GAZİANTEP

19 Aralık 2019 Perşembe

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