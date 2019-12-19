Şehitkamil’de sporculara mont desteği 72 amatör spor kulübüne anorak mont armağan edildi Başkan Fadıloğlu: “Fair play ruhunu hep birlikte yaşatmalıyız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şehitkamil’de sporculara mont desteği 72 amatör spor kulübüne anorak mont armağan edildi Başkan ...

İHA

Şehitkamil Belediyesi tarafından Gaziantep'te faaliyet gösteren 72 amatör spor kulübüne malzeme yardımı yapıldı. Tesisleşme hamlesi okullara ve spor kulüplerine branşlara özgü yaptığı spor malzemesi destekleriyle amatör spor faaliyetlerine büyük katkı yapan Şehitkamil Belediyesi, sporculara bu kez anorak mont armağanında bulundu.

Şehitkamil’de sporculara mont desteği 72 amatör spor kulübüne anorak mont armağan edildi Başkan Fadıloğlu: “Fair play ruhunu hep birlikte yaşatmalıyız”

Şehitkamil Belediyesi tarafından Gaziantep’te faaliyet gösteren 72 amatör spor kulübüne malzeme yardımı yapıldı. Tesisleşme hamlesi okullara ve spor kulüplerine branşlara özgü yaptığı spor malzemesi destekleriyle amatör spor faaliyetlerine büyük katkı yapan Şehitkamil Belediyesi, sporculara bu kez anorak mont armağanında bulundu.
Şehitkamil Belediyesi, amatör spora olan desteğini Gaziantep genelinde faaliyet gösteren 72 amatör spor kulübüne yaptığı sporcu montu (anorak) yardımı ile sürdürdü. Şehitkamil Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen malzeme dağıtım töreni; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Abdulkadir Gözegir, Futbol Antrenörleri Derneği Gaziantep Şubesi Başkanı İsmet Savcılıoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Vahdettin Balsu ile çok sayıda amatör spor kulübü yöneticisi ve sporcunun katılımı ile gerçekleşti.
Şehitkamil Belediyesinin spor alanında gerçekleştirdiği faaliyetlerin spor kulüplerinin temsilcilerine anlatıldığı malzeme dağıtım töreninde, ASKF Başkanı Abdulkadir Gözegir ve Futbol Antrenörleri Derneği Gaziantep Şubesi Başkanı İsmet Savcılıoğlu, spora olan büyük desteklerinden dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür plaketi takdim etti.
Esas OLAN kardeşlik duygusunu pekiştirebilmek
Sporcuların akademik başarılarına ve kişisel gelişimlerine büyük önem verdiklerine değinen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sporun kardeşlik duygusunu pekiştirdiğini ifade etti. Başkan Fadıloğlu, “Amatör spor kulüplerimize ve amatör branşlara olan desteğimizi kanunun bize verdiği yetki çerçevesinde sürdürüyoruz. Şu anda ihtisaslaştığımız branşlarda milli sporcularımızın başarılarıyla gurur duyuyoruz. Spor alanında alt yapılarda olmak, işin mutfağında olmak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Sporcularımızın akademik başarılarına ve kişisel gelişimlerine büyük önem veriyoruz. Spor faaliyetlerinde esas olan kardeşlik duygusunu pekiştirebilmek. Bunun oluşabilmesi için büyük emek veren teknik adamlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızda kurumlar arası iş birliğine büyük önem veriyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin yararına olan her projede imkanlarımız ölçüsünde yer almaya çalışıyoruz. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuzun talepleri doğrultusunda bu yıl da kulüplerimize sporcu montu armağanında bulunduk. Spora olan desteğimizi inşallah bundan sonraki süreçte de devam ettireceğiz. Nitelikli bireyler yetiştirmek için çok çalışmalı, fairplay ruhunu hep birlikte yaşatmalıyız. Gençlik ve spor faaliyetlerine katkı sunan her kurumu ve her bir bireyi yürekten kutluyorum” şeklinde konuştu.
Başkanımızın kapısını ne zaman çalsak hiç geri çevrilmedik
ASKF Başkanı Abdulkadir Gözegir, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun yıllardır amatör spor kulüplerine ve amatör spora büyük destekler verdiğini dile getirerek, “Biz ASKF olarak Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun kapısını ne zaman çalsak hiç geri çevrilmedik. Bu güne kadar ne istediysek, bizleri hiç kırmadan fazlasıyla vermeye çalıştılar. Şu an özellikle Gaziantep’te futbol oynanan sahaların yüzde 70’i Şehitkamil Belediyesine ait. Belediyemizin spor alanında yapmış olduğu tüm çalışmalar büyük bir takdiri hak ediyor. Şehitkamil Belediye Başkanımız ve kıymetli ekibi, Gaziantep’te sporun büyük destekçisi. Bu nedenle Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu ve kıymetli ekibine gönülden teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP

19 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:05
  • GÜNEŞ 07:32
  • ÖĞLE 12:32
  • İKİNDİ 15:02
  • AKŞAM 17:23
  • YATSI 18:44
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şahin, “25 aralık Antep’in Kurtuluşu” temalı konferansa katıldı
YEREL HABERLER Şahin, “25 aralık Antep’in Kurtuluşu” temalı ...
Okul servisleri mercek altında Gaziantep'te 4 ayda 7 bin okul servisi denetlendi 862 sürücüye ceza kesildi
YEREL HABERLER Okul servisleri mercek altında Gaziantep'te 4 ayda 7 ...
16 yıllık şeker hastalığından Anka’da kurtuldu
YEREL HABERLER 16 yıllık şeker hastalığından Anka’da kurtuldu
Gaziantep'teki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'teki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
İslahiye'de tefeci operasyonu: 31 gözaltı
YEREL HABERLER İslahiye'de tefeci operasyonu: 31 gözaltı
Gaziantep'te helikopter destekli uyuşturucu operasyonları sürüyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te helikopter destekli uyuşturucu ...
Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu: 16 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu: 16 gözaltı
Gaziantep'te kaçak sigaraya gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te kaçak sigaraya gözaltı
SANKO Üniversitesi’nde bilimsel toplantı Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü “Multiple Skleroz’da Multidisipliner Yaklaşımlar ve Rehabilitasyon” sempozyumu düzenliyor
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi’nde bilimsel toplantı Fizyoterapi ...
Gaziantep'te 770 polisle uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 770 polisle uyuşturucu operasyonu: 34 ...
Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 gözaltı
Gaziantep’te yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep’te yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı
Gaziantep'te helikopter destekli trafik uygulaması
YEREL HABERLER Gaziantep'te helikopter destekli trafik uygulaması
Gaziantep’in Kurtuluşunun 100. yılında düzenlenecek etkinlikler değerlendirildi
YEREL HABERLER Gaziantep’in Kurtuluşunun 100. yılında düzenlenecek ...
Marius Sumudica: “Bizim için iyi bir antrenman maçı oldu”
YEREL HABERLER Marius Sumudica: “Bizim için iyi bir antrenman maçı ...
GAÜN Naci Topçuoğlu MYO’nun akreditasyon başarısı
YEREL HABERLER GAÜN Naci Topçuoğlu MYO’nun akreditasyon başarısı
SANKO’ya, en çok kadın istihdamı sağlayan firma ödülü verildi
YEREL HABERLER SANKO’ya, en çok kadın istihdamı sağlayan firma ödülü ...
İslahiye'de tefecilik operasyonu: 31 gözaltı
YEREL HABERLER İslahiye'de tefecilik operasyonu: 31 gözaltı
Kırklarelispor Teknik Direktörü Bilgin Erdem: "Hayallerimizde tur atlamak vardı ve başardık”
YEREL HABERLER Kırklarelispor Teknik Direktörü Bilgin Erdem: ...
Gaziantep FK - Kırklarelispor: 3-2
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Kırklarelispor: 3-2
SANKO Okulları öğrencilerinin başarısı SANKO’nun milli takım sporcuları yüzme yarışmasından üç Türkiye derecesiyle döndü
YEREL HABERLER SANKO Okulları öğrencilerinin başarısı SANKO’nun ...
2020 modası Raşit Bağzıbağlı ile GTO’da konuşuldu Yıldırım: “Biz son dönemlerin trend işini yapıyoruz”
YEREL HABERLER 2020 modası Raşit Bağzıbağlı ile GTO’da ...
Şehrin ve bölgenin sesi olacak HKÜ Radyo açıldı
YEREL HABERLER Şehrin ve bölgenin sesi olacak HKÜ Radyo açıldı
Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK: 3 - Kırklarelispor: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK: 3 - ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X