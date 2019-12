Şahin, “25 aralık Antep’in Kurtuluşu” temalı konferansa katıldı

Gaziantep Kent Konseyi Gençlik Kolları tarafından düzenlenen “25 Aralık Antep’in Kurtuluşu” temalı konferansa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Çok şanlı ve şerefli bir tarihimiz var. Tarihimiz rehberimizdir. Aslımız, neslimiz, şanlı ve şerefli bir tarihi barındırıyor” dedi.

Gaziantep İslami Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde gerçekleştirilen konferansta; Antep’in Kurtuluşu hakkında unutulan detaylar gün yüzüne çıkartıldı, Gazi şehrin, harp döneminde ciddi sıkıntılar yaşadığına dikkat çekildi.

Bizim için özgürlük, su ve ekmek kadar kıymetlidir

Konferansta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yüzyıl önce bu topraklarda bayrak ve vatan için büyük bir mücadelenin yaşandığını hatırlatarak, Antep’in Kurtuluş’unda 6 bin 317 şehidin verildiğine dikkati çekti.

Şahin, “Tam 98 yıl önce Gaziantep'te ikinci bir Çanakkale savaşı yaşandı. Koca bir şehrin yarısı şehit oldu. Şehitliğin peygamber makamı olduğunu bilmeyen bir millet bunu yapabilir mi? Çok şanlı ve şerefli bir tarihimiz var. Tarihimiz rehberimizdir. Bunun gereğini yapıp emanetimize sahip çıkmamız gerekiyor. Burası bir ilim yuvası. İslami Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin kurucu rektörü, ilim sahibidir. İnancımıza göre bir annemizin, bir babamızın bir de hocamızın eli öpülür. Bu yüzden bu bilim yuvası içinde yüzyıl öncesinde ne oldu, çok iyi anlamamız lazım. Antep’i Gazi yapan büyük bir mücadele var. Çünkü bizim için özgürlük, su, ekmek ve hava kadar kıymetlidir. Yüzyıl sonra değişen nedir? Fransız tanklarının olduğu yerde, aynı şekilde yaşadıklarımıza bakın; o gün atalarımız nasıl bir duruş gösterdiyse biz de 15 Temmuz’da ‘Tek Bayrak, Tek Millet, Tek Devlet, Tek Vatan’ dedik. Bu şanlı şerefli tarihin emanetçileriyiz. Nereye gidiyoruz, torunlarımıza ne bırakacağız? Bastığımız topraklar neresi? Milli şairimiz, ‘Bir hilal uğruna ya rab, ne güneşler batıyor?’ diyor, İbni Haldun’un çok güzel bir sözü vardır; ‘Coğrafya Kaderdir’ diyor. Kadere iman ediyoruz. Ama kader kadar cabayı seven başka bir şey yoktur. En iyi öğrenci, en iyi hoca, en iyi kent konseyi olmak zorundasınız. Şehrin emini olarak 2 milyon insandan sorumlusunuz. Bizler geldik gidiyoruz. Yarın sizler varsınız. İyi bir doktor, ilahiyatçı, mühendis olmanız gerekiyor ama her şeyden önemlisi iyi bir insan olmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Gaziantep, iman ruhuyla korundu

Gaziantep İslami Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Nihat Hatipoğlu, Antep’in işgal altında olduğu dönemlerde ciddi sıkıntılar yaşadığını anımsatarak, “Kilis’ten tutun Urfa’ya kadar coğrafyanın tümünü işgal ettiler. Antep’te çok büyük kanlı olaylar yaşandı. İman ruhuyla bu şehir korundu. Gazi olma unvanını daha sonra hak etti. İnsanlar aç kaldı, dükkanlar kapatıldı. Kadınların başındaki türbana bile müdahale edildi. Bu şunu gösteriyor beraber, bir güçlü olmak zorundayız. Türkiye bunun için büyük mesafeler kat ediyor. Bağımsız savunma sanayide çok önemli adımlar atılıyor. Her zaman için birliğimizi sevmeli tahammül etmeli, ayrım gözetmemeliyiz” ifadelerini kullandı.

11 ay boyuncu tek bir gün yenilmedik

Kent Konseyi Başkanı Samet Bayrak ise, “Antep’te yaşanan acının koca bir tarih kitabını doldurur. Antep Harbi gelecek nesillere aktarılmalı, belleklerde canlı tutulmalı, unutulmamalıdır. Çünkü bu Antep’in ulusal bilince kazandırdığı manevi değerlerdir. Koca Fransız ordusu 11 ay 8 gün Antep’i bombardımana tabii tuttu ama yenemedi. Antepliler ayrıca Sakarya ve Dumlupınar Savaşları’nın öncüsü olmuştur. Özetle Antep Savunması bir halk harekatı, milli birliğin ve onurun şahlanışıdır. Harpte önce İngiliz sonra Fransız ve onların yerli işbirlikçisi Ermenilerle şehrin içerisindeki bazı savaş karşıtı bozgunculara karşı da mücadele verilmiştir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep İslami Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Nihat Hatipoğlu’na kitap hediye etti.

