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Amik Ovası'nı suya doyuracak projede çalışmalar son sürat

İHA

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'ın Mega Sulama Projesi olan Orta CeyhanMenzeletKılavuzlu Projesi'nde 4. kısım çalışmaları bütün hızıyla sürüyor.

Amik Ovası'nı suya doyuracak projede çalışmalar son sürat

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay’ın Mega Sulama Projesi olan Orta CeyhanMenzeletKılavuzlu Projesi’nde 4. kısım çalışmaları bütün hızıyla sürüyor.
DSİ Genel MüdürlüğüDSİ 20. Bölge Müdürlüğü tarafından 30 Mayıs 2017 tarihinde ihaleye açılan proje büyüklüğü nedeni ile dört parçada inşa edilmekte olan projenin son bölümünde çalışmalar devam ediyor. İnşasına 2017 yılında yapılan ihale ile başlanan ve yapımı tamamlanınca toplamda 87 bin 490 dekarlık alanı sulanacağı Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay’ın mega sulama projesinin 4. kısmı ile 10 bin 500 metrelik ana tahliye kanalının açılıp, taş tahkimatı yaparak, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki taşkınlar da önlenecek. Ayrıca ana kanalından Tahta Köprü Barajı'nın besleneceği proje ile Amik Ovası'nın su ihtiyacının büyük bir bölümü de karşılanacak. Ayrıca çapı 3 bin 200 santimetre olarak başlayan, çeşitli çap ve ebatta toplamda 402 kilometre borulu şebeke döşenmesi ile 23 köyün sulaması ve drenajı sağlanacak.
Projenin geçiş güzergahı olan GüllühüyükKarapolat mevkisinde çalışmaların devam ettiği, şu ana kadar 2 bin 650 metrelik kısmı tamamlanırken 2021 yılı sonu itibari ile birinci kısmın tamamen bitirilmesinin planlandığı belirtildi.

GAZİANTEP

19 Aralık 2019 Perşembe

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