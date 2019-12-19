Gaziantep’te 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Gaziantep’te yapılan kaçak sigara operasyonunda 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesindeki bir şahısta yapılan aramada 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli şahısın hakkında yasal işlemler başlatıldı.

GAZİANTEP 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:05

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