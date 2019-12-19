Gaziantep’te 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep’te yapılan kaçak sigara operasyonunda 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesindeki bir şahısta yapılan aramada 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.
Yakalanan şüpheli şahısın hakkında yasal işlemler başlatıldı.
GAZİANTEP
19 Aralık 2019 Perşembe
- İMSAK 06:05
- GÜNEŞ 07:32
- ÖĞLE 12:32
- İKİNDİ 15:02
- AKŞAM 17:23
- YATSI 18:44