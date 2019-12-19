GTB’den gıda güvenliği ve hijyen kuralları eğitimi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), üye işletmelerinin çalışanlarına yönelik ‘Gıda Güvenliği ve Hijyen Kuralları’ bilgilendirme eğitimi düzenledi.

Eğitimde, gıda zehirlenmelerinin kaynağı, mikroorganizmaların neden oldukları hastalıklar, kişisel hijyenin önemi ve güvenilir gıda üretiminde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

Gaziantep Ticaret Borsası Fıstıkçılar Sitesi İrtibat Bürosunda gerçekleştirilen eğitim programına, GTB Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Özmen, Mustafa Kara, Genel Sekreter Özgür Bayram ve üye işletmelerin üretim departmanı çalışanları katıldı.

GTB Laboratuvar ve Depoculuk Anonim Şirketinden Biyolog Mehmet Örs, tarafından verilen eğitimde, güvenli gıda üretiminin toplum sağlığı açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.

Gıda güvenliği ve hijyen eğitiminin en önemli amaçlarından birisinin işyerleri ve çalışanlarını bulaşıcı hastalıklar ile cilt hastalıklarından korumak olduğuna işaret eden Örs, bu nedenle işletmelerde hijyen kurallarına uyulmasının sağlıklı bir üretimin temel altyapısını oluşturduğunu söyledi.

Personel hijyeni, cihaz, ekipman ve işyeri hijyeninin bu konuda öne çıkan unsurlar olduğuna vurgu yapan Örs, bilinçli bir personelin, her şeyden sağlıklı ve kaliteli bir üretim anlamına geldiğini ifade etti.

Örs, eğitimde ayrıca, gıda zehirlenmelerinin kaynağı, mikroorganizmaların yapısı, mikroorganizmaların bulaşma yolları, güvenilir bir üretim için dikkat edilmesi gereken hususlar ve mikroorganizmaların sebep olduğu hastalılarla ilgili açıklamalarda da bulundu.

Eğitim, katılımcılardan gelen soruların cevaplandırılması ile sona erdi.

GAZİANTEP 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:05

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