Nurdağı’nda jandarma miniklere trafik eğitimi verdi.

Volkswagen'den sonra o da değiştiriyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından "2019 Yaya Öncelik Trafik Yılı" kapsamında okul bahçesinde trafik eğitimi verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Ekipleri tarafından Sevgi Yıldırır anaokulu öğrencilerine '2019 Yaya Öncelik Trafik Yılı' kapsamında okul bahçesinde oluşturulan yaya geçidinde trafikte yaya önceliği bilinci anlatıldı.

Jandarmalar, öğrencilerin ellerinden tutarak uygulamalı eğitim verdi.

Ekipler yaya önceliğini uygulamalı olarak anlattığı miniklere çikolata da ikram etti.

GAZİANTEP 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:23

YATSI 18:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.