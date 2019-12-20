Vali Gül ve Belediye Başkanı Fatma Şahin TOKİ konutlarını gezdi

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İslahiye'de yapımı devam eden TOKİ konutlarını gezdi

Gaziantep Valisi Davut Gül ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İslahiye ilçesinde inşası süren TOKİ 3 Etap Göltepe konutlarını gezdi. Konutların son durumunu yerinde gören Vali Gül ve Başkan Fatma Şahin, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gül ve Şahin konutları beğendiklerini belirterek, çalışmaların bir an önce tamamlanmasını istedi.

İncelemeye Gül ve Şahin'in yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet, Emniyet Müdürü Berettin Sarıtaş, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı Ümit Tahta Aslan, İstanbul İslahiyeliler Dernek Başkanı Hasan Demir ve diğer yetkililer katıldı

GAZİANTEP 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:06

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