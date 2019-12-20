Gasp zanlısı yakalandı

Gaziantep'te meydana gelen yağma gasp olayının zanlısı polisin yaptığı operasyonla yakalandı.
Gaziantep'in Vatan Mahallesi'nde meydana gelen gasp olayı şüphelisi H.B. polisin yürüttüğü çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.
Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır.
GAZİANTEP
20 Aralık 2019 Cuma
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