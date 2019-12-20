GKV’liler Ulusal Seçim Konferansında

Gaziantep Kolej Vakfı Cemil Alevli Koleji (Ib) 10. sınıf öğrencileri EYP Türkiye kapsamında gerçekleşen Ulusal Seçim Konferansına katıldı. Kayseri’de gerçekleştirilen konferansa Türkiye genelinden 24 lise ve 130 delege öğrencinin katıldığı konferansta GKV Cemil Alevli Koleji öğrencileri katıldıkları etkinliklerdeki başarılarıyla dikkat çekti.

Kayseri TED Koleji’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Türkiye genelinde toplam 24 lise,130 okul delegesi öğrenci, 30 EYP resmî yöneticisinin yer aldığı 24.Ulusal Seçim Konferansına katılan Gaziantep Kolej Vakfı Cemil Alevli Koleji öğrencileri bir çok etkinlikte üstlendikleri görevleri başarıyla yerine getirdi. Kayseri TED Koleji’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Konferansın açılış konuşması Türkiye Eğitim Derneği Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu tarafından yapıldı. Dünya olarak iklim değişikliği, mülteci sorunları , kadınlara yapılan şiddet konularına değinen Pehlivanoğlu konuşmasını konferansa katılan tüm öğrencilere başarılar dileyerek sonlandırdı. TED Üniversitesi Rektörü Berkay Orhaner’in tüketen toplum ve tüketim konulu İngilizce sunumunun ardından, Türkiye EYP Genel Sekreter’i ve Konferans Editörü Florence Hull seçim konferans kuralları ve seçim kriterlerini öğrencilere bir kez daha hatırlattı. İlk gün takım çalışmaları ile başlayan seçim konferansı 2. ve 3. gün komite grup çalışmaları ile devam etti.

Uluslararası Konferansa 24 Lise 130 Öğrenci Katıldı

Akademik dilin İngilizce olduğu, 8 Türkiye resmî EYP jürisi ve 8 komite başkanı tarafından öğrencilerin değerlendirildiği konferansa Cemil Alevli Koleji Üsküdar Amerikan Koleji, Koç Lisesi, Samsun TED Koleji, Tarsus Amerikan Koleji, Sajev Küçük Prens Lisesi, Ayazağa Işık Lisesi, İstanbul Özel Notre Dame de Sion Fransız lisesi, İstek Belde Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, TED Ankara Koleji , Emine Örnek Koleji,İhlas , İzmir TAKEV Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi, Tevitol , Bursa TED Koleji , İstanbul ENKA Okulları , Kocaeli ENKA Özel Lisesi olmak üzere 120 öğrenci konferansta katıldı. 4 gün boyunca 8 farklı konuda tartışarak, komite açılış ve kapanış beyanatı vererek Avrupa Birliği üyesi ülkelerin geçmişten bugüne aldığı aksiyonları değerlendirdiler. Konferansın 4. günü yapılan genel kurulda her komite kendi çözüm önerisini ikna becerilerini de kullanarak oylamaya sundular.

Cemil Alevli Koleji Delegeleri Aktif Rol Aldı

GKV Özel Cemil Alevli Koleji (IB) okul delegasyonunda görev alan C10A Doğa Güner (İnsan Sağlığı, 1), C10A Janisha Premanand (Çevre, İklim Değişiklikleri 2), C10 Yosun Akdağ (Paylaşımcı Ekonomi), Ece Özbirecikli (Paylaşımcı Ekonomi), C10A Burcu Asiltürk (Toplumsal Özgürlük ve Adalet ) konuları üzerine yasa tasarılarını yönetim kuruluna başarı ile sunarak yüksek oranda onay aldılar. Ulusal seçim sonuçlarının açıklanmasını sabırsızlıkla bekleyen GKV Özel Cemil Alevli Koleji (IB) öğrencilerini gösterdikleri performans ve akılcı çözüm önerileri ilgi gördü.

GAZİANTEP 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:06

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