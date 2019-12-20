Büyükşehir, çocukları VR Gözlüğü’yle tanıştırdı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören çocukları Sanal Gerçeklik Gözlüğü (VR Gözlük) deneyimiyle tanıştırdı.

Türkiye’deki büyükşehir belediyeleri arasında ilk kez kurulan Ekonomik Gelişim ARGE ve İnovasyon Daire Başkanlığı, çalışmalarıyla dikkat çekmeyi başardı. Toplumun her kesimini teknolojiyle buluşturmayı amaçlayan daire başkanlığı, değişik etkinliklerle farkındalık oluşturdu. Bu kapsamda Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören çocukları VR gözlükle tanıştıran Ekonomik Gelişim ARGE ve İnovasyon Daire Başkanı Meryem Arslan ve ekibi, çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.

Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören 3 ile 15 yaş aralığındaki 100 çocuk, VR gözlüklerle sanal alemde eğlenceli bir yolculuğa çıkarıldı. Çocuklar, gözlüklere verilen 360 derece animasyon ve çizgi filmlerle hastalığın ağır geçen tedavisini bir nebze de olsa unuttu, sevdiği karakterlerin dünyasını keşfetti, üç boyutlu gözlüklerle çizgi kahramanların yaşamını tanıma fırsatı buldu.

Ekonomik Gelişim ARGE ve İnovasyon Daire Başkanı Meryem Arslan ve ekibiyle Onkoloji Başhekim Yardımcısı Handan Haydaroğlu Şahin’in gözetiminde düzenlenen etkinliğin ardından çocuklara ahşap oyuncak ve rüzgargülü hediye edildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ekonomik Gelişim ARGE ve İnovasyon Daire Başkanı Arslan, Onkoloji Hastanesi’nde ağır bir tedavi süreci geçiren çocukların moralini yüksek tutmak amacıyla çocuklarla birlikte Sanal Gerçeklik Gözlüğü deneyimine dönük eğlenceli bir etkinlik düzenlediklerini bildirdi.

Daire başkanlığı olarak teknolojik ve inovatif gelişmelerin toplumsal hayata dokunan yönünü daha fazla ortaya çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Arslan, böylesi önemli bir etkinliğin gerçekleşmesine destek veren Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Onkoloji Hastanesi yetkililerine teşekkür etti.

GAZİANTEP 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:06

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