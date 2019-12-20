Gaziantep'te trafik denetimlerini sürdürüyor

Gaziantep Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından trafik denetimi yapıldı.
Gaziantep merkez ve şehirler arası karayollarında yapılan trafik kontrollerinde, 5 bin 85 araç kontrol edilerek, trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren, 706 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı. 132 araç trafikten men edilerek, 4 sürücü belgesine de el konuldu.
GAZİANTEP
20 Aralık 2019 Cuma
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