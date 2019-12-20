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Gaziantep halkı 'düşük porsiyon' istemiyor

DHA

GASTRONOMİ kenti Gaziantep'te obezite oranının diğer şehirlere oranla fazla olması, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu Obezite ile Mücadele Alt Komisyonuna taşındı. Komisyon üyeleri, kentteki lokantaların porsiyon miktarını düşürmelerini konuşurken, işletmeciler ve kent halkı ise öneriye sıcak bakmadıklarını söyledi.
TBMM Dilekçe Komisyonu Obezite ile Mücadele Alt Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Daire Başkanı Dr. Nazan Yardım, Türkiye´nin obezite ortalamasının yüzde 31,5, Gaziantep ortalamasının ise yüzde 36 olduğunu söyleyerek obezite ile mücadele konusunda kentteki lokanta ve restoranlardaki porsiyonların küçültülmesi önerisinde bulundu.
Birbirinden lezzetli yemekleri ve zengin mutfağı ile ün yapmış kentteki lokanta işletmecileri ve halk ise bu öneriyi sıcak bakmadıklarını söyledi. Obezitenin temel nedenini hareketsizlik ve ekmek tüketiminin fazla olmasına bağlayan kent halkı, yemek için gittikleri lokantalarda hem gözlerinin hem de karınlarının doyması gerektiğini ifade etti. İşletme sahipleri ise porsiyonlarının diğer şehirlere oranla büyük olduğunu kabul ederek, buna rağmen vatandaşların alışkanlarının dışında porsiyonları küçültmenin tepkiye neden olacağını düşündüklerini söyledi.
GAZİANTEP'TE 280, DİĞER İLLERDE 150 GRAM
Aileden kalma restoran işletmeciliğini sürdüren Ahmet Çadır, kentteki işletmelerde yıllardır süren geleneklere göre büyük porsiyonlarla hizmet verildiğini ve bunun küçültülemeyeceğini ifade ederek şunları söyledi:
"Gaziantep'te yüzyıllardır var olan mutfak ve sofra kültürü devam ediyor. Önceden de aynı yemekler yeniyordu ama insanlar hareketli olduğu için obezite konusu konuşulmuyordu. Şu anda halk pek hareket etmediği için obezite denilen bir veba karşımıza çıkıyor. Bu TBMM'de de konuşulmuş, şimdi biz müşterilerimize size az porsiyon verelim desek bu olmaz. Biz zaten işletmemizde müşterimize yarım porsiyon seçeneğini sunuyoruz. Obeziteyi en çok tetikleyen şey hamur işleri. Diğer illerle karşılaştıracak olursak bizim porsiyonlarımız 280 gram, diğer illerde bu 150 gram olarak servis ediliyor. Biz yüzyıllardır bu şekilde alıştık. Gazianteplinin önce gözü doymalı. Biz servis ettiğimiz yemeklerin yanında 6-7 çeşit garnitür ikram ediyoruz ve bunlardan para almıyoruz. Porsiyon düşürülürse özellikle Gaziantepli müşterilerin tepki vereceğini düşünüyorum."
'2 KİŞİ GELDİK BİTİREMEDİK'
Lokanta müşterilerinden Ayhan Taşfırın da porsiyonların gerçekten büyük olduğunu fakat Gaziantep halkının buna alışık olduğunu ifade etti. Taşfırın, "Porsiyonlar gerçekten çok büyük, 2 kişi geldik bitiremedik. Ama içim gidiyor yemek istiyorum. Bundan sonra da şimdi künefe söyledim onu da yiyeceğim. Diğer işletmeleri bilmem ama burası biraz porsiyonları küçültebilir. Ben de Almanya'da restoran işi yapıyorum. Benim Almanya'da ki restoranımda da porsiyonlar yaklaşık bu kadar. Obezite Almanya'da da var. Bunun sadece Türkiye'de ve özellikle Gaziantep'te olduğu sanılıyor. Gaziantepli ustalar gerçekten çok maharetli. Gece saat 01.00'de de gelsek burada bu lezzeti bulabiliyoruz" dedi.
'MÜŞTERİNİN ÖNCE GÖZÜNÜ SONRA KARNINI DOYURMALIYIZ'
İşletmeci Yalçın Taşdelen ise porsiyonların küçülmesi halinde müşteriler ile sorun yaşayabileceklerini söyleyerek, "Obeziteye dikkat etmek istiyorlarsa insanlarımız önce hamur işinden uzak duracağız. Biz porsiyonlarımızı küçültemeyiz. Gaziantep'te ki insanlarımız bol et yemezse olmaz. Bizim Antep'te 200 gramın altında porsiyonumuz yok. Ankara ve İstanbul'da 100-150 gram porsiyon yapıyorlar ama biz burada dediğimiz rakamın altına düşemeyiz. Porsiyonu küçültürsek vatandaşlar, 'Çalmaya mı başladınız? Etlerimiz neden az geldi diyerek' tepki gösterir. Obeziteye dikkat edilmesi gerekiyorsa tatlıya ve hamur işlerine dikkat etmek gerekir. Tatlıda zaten porsiyon olmaz, ben giderim 5-6 dilim isterim yetmezse 2 dilim daha isterim. Biz Gaziantep esnafı olarak müşterinin önce gözünü sonra karnını doyurmalıyız" şeklinde konuştu.
MÜŞTERİLER DÜŞÜK PORSİYON İSTEMİYOR
Lokanta müşterilerinden Mehmet Çöp de porsiyonların düşürülmesini istemediklerini belirterek,  "Az porsiyon gelirse lokantacıya şikayette bulunuruz. Antep halkı eti sever. Bu nedenle porsiyonlar düşsün istemeyiz" dedi.
Müşterilerden Nihat Bozkurt da "Ben zaten kebabı yarım ekmekle yiyerek eti bol yiyorum. Et de kilo yapmaz. Bizim buradaki porsiyonlar ideal bir insan için yeterli. Bunlar küçülürse bizim karnımız doymaz ve yine aynısından isteriz" diye konuştu.

GAZİANTEP

20 Aralık 2019 Cuma

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