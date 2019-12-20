Uzm. Dr. Mehmet Ateş Medical Park’ta

"O benim sünnetim değildi"

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Uzm. Dr. Mehmet Ateş Medical Park Gaziantep Hastanesi Cildiye Bölümü'nde hasta kabulüne başladı.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Cildiye Bölümü'nün yeni doktoru hasta kabulüne başladı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Uzm. Dr. Mehmet Ateş, 2018 yılında Kilis Devlet Hastanesi'nde dermatoloji uzmanı olarak görev yapmıştı.

Ateş'in eğitimi ve uzmanlık alanları şu şekilde:

"19962003 Gaziantep Anadolu Lisesi 20032009 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 20092010 Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Branş: Kulak Burun Boğaz ve Boyun Cerrahisi, 20102011 Batman 112 Acil Sağlık Hizmetleri Komuta Kontrol Hekimi, 20112015 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar İhtisası, 20152017 Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Dermatoloji Uzmanı, 20172018 Kilis Devlet Hastanesi Dermatoloji Uzmanlığı."

GAZİANTEP 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:06

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