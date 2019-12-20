Taziyeden dönen aileye alkollü sürücü çarptı:2 yaralı

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"O benim sünnetim değildi"

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Gaziantep’in İslahiye ilçesinde trafik ışıklarına uymayan alkollü sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.

Gaziantep'in İslahiye İlçesi Yeni Mahalle Hatay Bulvarında bulunan trafik ışıklarını geçen ve 290 promil alkollü olduğu ileri sürülen H.K. idaresindeki 27 SS 695 plakalı motosiklet, yakınlarının taziyesinden dönen yayaların arasına daldı. Motosikletin çarptığı anne E.Ö.(59) ile motosiklet sürücüsü H.K., ağır yaralandı.

Yaralılar, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GAZİANTEP 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:06

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