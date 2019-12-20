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Gaziantep’te obezite eylem planı oluşturuldu Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma ...

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'teki obezite oranının Türkiye ortalamasının üstünde çıkması ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Gaziantep'te obezite eylem planı oluşturduk" dedi.

Gaziantep’te obezite eylem planı oluşturuldu Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: "Obezite eylem planı oluşturduk” Şahin’den Gaziantep’in yüksek obezite oranları ile ilgili açıklama

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’teki obezite oranının Türkiye ortalamasının üstünde çıkması ile ilgili açıklamalarda bulunarak, “Gaziantep’te obezite eylem planı oluşturduk” dedi.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Fatma Şahin, Gaziantep’in yüksek çıkan obezite oranları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gaziantep’te obezite ile mücadele etmek için çeşitli çalışmalar yaptıklarını ve obezite eylem planı hazırladıklarını vurgulayan Şahin, gastronomi kentini aynı zamanda spor dostu sağlıklı bir kent haline getireceklerini aktardı.

"Obezite eylem planı oluşturduk"
Gaziantep’te gitgide yükselen ve Türkiye ortalaması üzerinde seyreden obezite oranları ile ilgili konuşan Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Gaziantep lezzetin başkenti. Bunu bütün dünyaya tescil ettik. Bunun beraberinde lezzet ile birlikte gelecek olan kaloriyi de iyi bir şekilde toplumu bilinçlendirerek yönetmemiz gerekiyor. Biz de bu kapsamda obezite ile eylem planı oluşturuyoruz. Obezite mücadele eylem planında Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte çalışacağız. Bu eylem planı içerisinde yemeklerimizdeki bu lezzeti muhafaza ederken obezite ile mücadele için kalorisini nasıl düşeceğimizi çalışacağız” dedi.

“Kaloriyi düşürmek için çalışacağız”
Gaziantep yemeklerindeki kalori oranını düşürmek için çeşitli planlar devreye sokacaklarını vurgulayan Şahin, “Birincisi yemeklerimizin lezzetini bozmadan içindeki baharat oranını arttırarak metabolizmayı hızlandırmaya amaçlıyoruz. Obezite ile mücadelede en önemli aşamalardan biri baharattır. Gaziantep’in baharatları hem şifa hem de obeziteyi düşüren değerler var. Dolayısıyla baharat ile ilgili kısmı baharat çalıştayı yaparak çözmeye çalıştık. İkinci olarak lezzetin devamı ve kalorinin düşürülmesi ile ilgili kısımda da porsiyonların ayarlanması gerekiyor. Yenilen yemekte porsiyonları küçültüp çeşitliliği arttırmak gerekiyor. Bu beraberinde aldığınız kalori oranını da ayarlıyor. Yemek yedikten sonra kolesterolüm yükseldi, şekerim yükseldi dememek için sindirimi kolaylaştıran zahter gibi bitkisel ürünlerimiz var. Bu ürünleri içtiğimiz zamanda hem metabolizma hızlanıyor hem sindirim kolaylaşıyor hem de yediğimiz yemeğin kalorisi düşüyor. Burada önemli şeylerden biri de bireyin bilinci. Birey masaya oturduğu zaman hem kendini bu lezzetlerden mahrum etmeyecek hem de yediği yemekle ilgili içinde neler var, sonradan ne içmesi gerekiyor gibi şeylere dikkat etmesi gerekiyor. Üçüncü olarak burada en önemli kısımlarından biri de spordur. Sporu hayatın bir parçası haline getirmemiz gerekiyor. Biz de bunun için bir taraftan bisiklet yolları yapıyoruz, yeşil alanları çoğaltıyoruz. Hanımlar için özellikle spor tesisleri yapıyoruz. Onların kitle endeksini ölçüyoruz. Kitle endeksi üzerinde düşürülmesi gereken değerler varsa onları uyarıyoruz. Bununla alakalı da özellikle kadınlar başta olmak üzere toplumda herkesin bilinçlenmesini sağlıyoruz. Biz gastronomi şehrinin bir sağlık şehri, bir mutlu insanlar şehri olması için de akademik çalışma yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bizim baklavamızdaki karbonhidrat oranı düşük”
Aynı çalışmaları baklavada da yaptıklarını ve Gaziantep baklavasındaki karbonhidrat oranın düşük olduğunu belirten Fatma Şahin, “Özellikle baklava ile ilgili de şunu söyleyebiliriz. Gaziantep baklavada Avrupa Birliği standartlarına almış ve bunu tescillenmiş bir şehir. Bizim baklavamızda kullanılan karbonhidrat oranı daha düşük. Çünkü yufkamız çok ince, kullanılan yağ oranı kaliteli ve kullanılan fıstık da hem alzheimerı önlüyor, hem içindeki lezzeti arttırıyor, hem de içindeki mineraller sağlık veriyor. Burada mesele lezzetten mahrum kalmadan obezite ile mücadeleyi sağlıklı yaşamın bir parçası, bir yaşam kalitesine haline dönüştürmektir. Biz de toplumumuzda bunu aşılamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

GAZİANTEP

20 Aralık 2019 Cuma

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