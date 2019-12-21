Gaziantep FK'ya destek gecesinde 240 bine yakın forma satıldı

Gaziantep Futbol Kulübü’nün başlattığı 'Gaziantep Tek Yürek, KırmızıSiyaha Tam Destek' kampanyası kapsamında kentte bir gala gecesi düzenlendi. Gala gecesinde katılımcılar tarafından 240 bine yakın forma satın alınırken 24 milyon liraya yakın gelir sağlandı.

Gaziantep Futbol Kulübü’nün takımı finansal anlamda rahatlatmak ve şehrin takımı sahiplenmesi için başlattığı 'Gaziantep Tek Yürek, KırmızıSiyaha Tam Destek' kampanyası için gala gece düzenlendi. Gaziantep'te bir otelde düzenlenen gala gecesine Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu ile birlikte kent protokolü, şehrin önde gelenleri, iş adamları ile çok sayıda davetli katıldı. Gecede ünlü sanatçılar Muazzez Ersoy ile Mustafa Keser de konser verdi. Kulübe destek sağlanması amacıyla düzenlenen gecede toplam 240 bine yakın forma satılırken etkinliğe katılan davetliler telefonlarından 'DESTEK' yazıp 8827'ye kısa mesaj yollayarak SMS kampanyasına katıldı. Gala gecesinde 24 milyon TL'ye yakın bir gelir elde edildi.

Öte yandan düzenlenen gala gecesi ile ilgili kulübün sosyal medya hesabından, 'Gaziantep Tek Yürek olunca neler başaracağını herkes bilir. Bu anlamlı gecede destek olan herkese gönülden teşekkürlerimizle. Haydi Gaziantep, Destek yaz 8827’ye hemen gönder' açıklamasıyla bir video paylaşılırken tüm katılımcılara ve destekçilere de teşekkür edildi.

GAZİANTEP 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:06

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