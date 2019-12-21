Dereceli kuaförden ücretsiz tıraş Yaşlıları, başarılı öğrencileri ve hiç tıraş olmamış çocukları ücretsiz tıraş ediyor

Türkiye genelinde kimsesizler çocuklar yararına yapılan kuaförlük yarışmasında üçüncü olan Gaziantepli berber Halit Karakuş, yaşlıları, başarılı çocukları ve hiç tıraş olmamış köy okulu öğrencilerini ücretsiz tıraş ediyor.

Gaziantep’te erkek kuaförlüğü yapan Halit Karakuş, girdiği yarışmalarda dereceyle dönerken yaptığı çeşitli sosyal sorumluluk projeleriyle de pek çok ödül kazandı. Karakuş, mesleğiyle topluma fayda sağlayabilmek adına özellikle huzurevi sakinlerini, köy okullarındaki hiç tıraş olmamış çocukları ve takdir, teşekkür alan başarılı öğrencileri ücretsiz tıraş ederken, kimsesiz çocuklar yararına yapılan pek çok yarışmaya katılıp, bağış yaptı. Katıldığı yarışmalarda önemli dereceler de elde eden Karakuş, yaptığı bağışlarla da takdir topladı.



“Başarılı öğrencileri ve huzurevi sakinlerini ücretsiz tıraş ediyorum”

Çıraklıktan itibaren yaklaşık 13 yıldır mesleğini icra ettiğini ve farklı olmak için çeşitli projeler yaptığını söyleyen berber Halit Karakuş, “Biz yıllardır çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyoruz. Bu kapsamda köy okullarına giderek hiç tıraş olmamış çocukları tıraş ediyoruz. Bunun dışında huzurevine gidip oradaki büyüklerimizi hem ziyaret ediyoruz hem de bakımlarını yapıyoruz, yalnız olamadıklarını hissettirmeye çalışıyoruz. Ayrıca son bir yıldır okullarında başarılı olarak takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencileri de ücretsiz tıraş ettik, etmeye de devam edeceğiz. Bu tarz projelerin içerisinde yer almaya da devam edeceğim” dedi.



Bağış yapıp yarışmaya katıldı, üçüncü oldu

Kimsesiz çocuklar yararına Ankara’da yapılan bir yarışmada Türkiye üçüncüsü olduğunu da vurgulayan Halit Karakuş, "Geçtiğimiz günlerde Ankara’da ‘Kimsesiz Çocuklara Işık Olma’ diye projeye katıldım. Orada düzenlenen yarışmaya katılarak Türkiye üçüncüsü olduk. Orada o çocukların kimsesiz olmadığını hissettirmek istedik. Bu kapsamda orada bilet alarak bağışta bulunduk. Yani o yarışmada elde edilen bütün gelirler kimsesiz çocuklar için toplandı. Biz de hem yaptığımız bağışla hem de elde ettiğimiz dereceyle buna katkı sunmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.



“Esirgeme kurumundaki çocukları ücretsiz tıraş etmek istiyorum”

Yeni hedefinin de gerekli izinleri aldıktan sonra çocuk esirgeme kurumundaki çocukların bakımlarını yapmak olduğunu belirten Karakuş, “Yaptıklarımızın dışında başka projelerimiz de var. Mesela yakın zamanda ilgili kurumlardan gerekli izinleri aldıktan sonra çocuk esirgeme kurumlarına gitmek istiyorum. Oradaki tüm çocukların tıraşını yapmak, bakımlarını yapmak ve bir nebze de olsa onları mutlu etmek, onların yalnız olmadıklarını hissettirmek istiyorum” şeklinde konuştu.



"Amacım vatana, millete mesleğimle faydalı olmak"

Böyle projelerin içerisinde yer almayı tercih etme sebebini de açıklayan Karakuş, “Mesleğimi seviyorum ve mesleğimle vatanıma, milletime nasıl hayırlı olabilirim, nasıl katkı sağlayabilirim diye düşünüyorum. O yüzden bu gibi projelere tereddütsüz katkı veriyorum ve ne zaman bu tarz projelere çağırsalar Türkiye’nin bir ucunda da olsa gidiyorum” diye konuştu.

GAZİANTEP 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:06

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