Gaziantep'te huzur ve güven uygulaması Denetimlerde 63 aranan şahıs yakalandı

Gaziantep'te yapılan huzur ve güven uygulamalarından 63 aranan şahıs yakalanırken 134 şahsa çeşitli suçlardan işlem yapıldı. Operasyonlarda çok sayıda suç aleti ile çalıntı malzeme de ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 Aralık 2019 Cuma günü il merkezinde huzur güven uygulaması yapıldı. Yapılan çalışmalarda 29 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 18 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan, 87 şahsa kabahatler kanunundan işlem yapılırken, 67 aranan şahıs ise yakalandı. Yapılan operasyonlar kapsamında 22.86 gram esrar, 9.13 gram metamfetamin, 7.79 gram bonzai, 6.80 gram kokain, 2.46 gram jameika, 1.20 gram eroin, 1 adet madde kullanımında kullanılan aparat, 170 paket gümrük kaçağı sigara, 4 adet ruhsatsız tabanca ve 13 adet fişek, 3 adet tüfek, 1 adet kuru sıkı silah ve 14 adet kuru sıkı fişeği, 1 adet çalıntı buluntu araç, 1 adet çalıntı motosiklet, 2 adet hacizli yakalamalı araç, 1 adet hacizli yakalamalı motosiklet, 1 adet çalıntı cep telefonu, 4 adet kapsam dışı bıçak, 1 adet hurda kayıtlı araç ve 1 adet çalıntı gıda malzemesi ele geçirildi.

GAZİANTEP 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:24

YATSI 18:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.