Akü hırsızı suçüstü yakalandı

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"O benim sünnetim değildi"

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde devriye atan mahalle bekçileri, akü çalmaya çalışan bir kişiyi suç üstü yakaladı.

Şehitkamil ilçesi 29 Ekim Mahallesi'nde görev yapan mahalle bekçileri, park halinde bir araca zarar vererek, aküsünü almaya çalışan şahsı gördü. Şahsı etkisiz hale getirmek isteyen bekçiler ve kaçan şahıs arasında bir süre kovalamaca yaşandı. M.A.K isimli şahıs, çaldığı akü ile birlikte yakalayan bekçiler, şahsı olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim etti.

Gözaltına alınan şahıs, hakkında yapılan işlemlerin ardından Adli Makamlara sevk edildi.

GAZİANTEP 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:06

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