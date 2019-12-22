Araç hırsızı 4 kişi adliyede

"O benim sünnetim değildi"

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Gaziantep’te iki farklı araç hırsızlığı şüphelisi 4 kişi gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalıntı araçların bulunması ve olayı gerçekleştirilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada bir hafif ticari aracı ve bir motosikleti çaldığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GAZİANTEP 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:07

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