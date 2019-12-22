Gaziantep’in kurtuluş bayramı SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Kileci: “Gazianteplilerin bağımsızlık için verdiği büyük mücadele, tüm Türkiye’ye örnek olmuştur”

SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Gazianteplilerin bağımsızlık için verdiği büyük mücadelenin, tüm Türkiye’ye örnek olduğunu belirtti.

Gaziantep’in kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Dr. Kileci, “Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu şanlı direniş için ifade ettiği gibi, ‘Ben Gazianteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar yalnız Gaziantep'i değil, bütün Türkiye'yi kurtardılar.’ Her karış toprağı kutsal bir emanet olan vatanımız için birlik, beraberlik ve cesaretin en büyük timsali olan bu halk, dünyaya Türk’ün inanç ve azmini bir kez daha göstermiştir” dedi.

Kendi küllerinden yeniden doğan Gaziantep için her yaştan 6 bin 317 cana mal olan bu mücadelenin, tarih sayfalarında hak ettiği yeri aldığına dikkat çeken Dr. Kileci mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Tüm ülkenin düşman işgaliyle parçalanmaya çalışıldığı bir dönemde, kendi imkanlarıyla bağımsızlığı uğruna çarpışan Antepliler ‘Gazi’ unvanıyla zaferlerini taçlandırmıştır. Zaferler kazanan, vatanı uğruna canını feda etmekten çekinmeyen bir ulusun evlatları olarak bizlere düşen, aldığımızı bu büyük emanetin sorumluluğunun bilinciyle hareket etmektir. Büyük Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir kez daha saygı ve şükranla eğiliyorum.”

GAZİANTEP 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:07

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