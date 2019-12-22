Gaziantep’te 920 paket kaçak sigaraya 2 gözaltı

"O benim sünnetim değildi"

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Gaziantep’te iki farklı iş yerinde yapılan aramalarda 920 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 farklı iş yerine baskın yaptı. İş yerlerinde arama yapan ekipler, 920 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirirken, 2 kişiyi gözaltın aldı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

GAZİANTEP 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:07

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