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MS dünyada yaklaşık 3 buçuk milyon kişiyi etkiliyor SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. ...

İHA

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun, Multiple Skleroz'un (MS) dünyada 3 buçuk milyon, Türkiye'de ise 70 bin kişiyi etkilediğini söyledi.

MS dünyada yaklaşık 3 buçuk milyon kişiyi etkiliyor SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergun: “MS hastalığı Türkiye’de 70 bin kişiyi etkilemektedir”

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun, Multiple Skleroz’un (MS) dünyada 3 buçuk milyon, Türkiye’de ise 70 bin kişiyi etkilediğini söyledi.
Prof. Dr. Ergun, SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından düzenlenen “Multiple Skleroz’da Multidisipliner Yaklaşımlar ve Rehabilitasyon” konulu sempozyumda yaptığı konuşmada, bölüm olarak güçlü eğitim ve öğretim kadrosu ile üniversitenin kuruluşundan itibaren birçok farklı konuya değinerek, fizyoterapistlik mesleğinin özelleşme alanlarındaki en güncel bilgi ve birikimleri paylaştıklarını kaydetti.
“Dünyada 3,5 milyon, Türkiye’de 70 bin kişiyi etkiliyor”
Nörolojik rehabilitasyonun, fizyoterapinin en etkin sonuçlarının alındığı özel alanlarından biri olduğunu anımsatan Prof. Dr. Ergun, “Bu özelleşme alanının önemli konularından biri Multiple Skleroz’dur. Kas zayıflıkları, görme kayıpları, duyu bozuklukları, ağrı, yorgunluk, duygusal ve bilişsel değişikliklerin görüldüğü süreğen bir hastalık olan Multiple Skleroz, denge yürüme sorunlarına ve yaşam kalitesinde değişikliklere yol açmaktadır. Ancak erken tanı ve tedavi yaklaşımları ile doğal seyri değiştirilebilen Multiple Skleroz, dünyada yaklaşık olarak 3,5 milyon, Türkiye'de ise 70 bin kişiyi etkilemektedir” dedi.
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde düzenlenen sempozyumun içeriğine ilişkin bilgiler paylaşan Prof. Dr. Ergun, “Bugün, genç erişkin yaş grubunun en yaygın nörolojik hastalıklarından biri olan Multiple Sklerozu multidisipliner ve interdisipliner olarak tartışmak için bir aradayız. Bu ekibin önemli bir parçası olan fizyoterapistler olarak, rehabilitasyon sürecinde takım ruhunu önemsiyoruz” şeklinde konuştu.
Açılış konuşmasının ardından sempozyumun bilimsel kısmına geçildi.
“Multiple Sklerozu Tanıyalım: Nörolojik Yaklaşım ve Rehabilitasyon/Tedavide Değişen Bir Şey Var mı?” konulu ilk oturumda Prof. Dr. Ayşe Münife Neyal “Nörolojik Bakış Açısıyla Multiple Skleroz”, Prof. Dr. Uğur Cavlak “Multiple Skleroz’da Fizyoterapi Değerlendirme Yöntemleri”, Öğr. Gör. Zekiye İpek Katırcı Kırmacı “Multiple Skleroz’da Güncel Fizyoterapi Yaklaşımları” konularına değindi. Oturumda, değerlendirme ve rehabilitasyonda güncel yaklaşımlarla cevap bulmaya çalışıldı, hastalığın seyri boyunca, fizyoterapinin önemini ve fizyoterapistin rolü tartışıldı.
“Multiple Sklerozda Destek Yaklaşımlar / Multiple Sklerozda Çok Konuşulmayanlar” konulu ikinci oturumda, Doç. Dr. Abdurrahman Neyal “Multiple Skleroz’da Yaşam Kalitesi”, Dr. Öğr. Üyesi H. İbrahim Öztürk “Psikiyatrist Gözüyle Multiple Skleroz”, Öğr. Gör. Nezihe Otay Lüle “Multiple Skleroz’da Beslenme Yaklaşımları”nı ele aldılar. Oturumda, Nörolog bakış açısıyla yaşam kalitesi, multidisipliner ekibin diğer üyelerinden psikiyatrik yaklaşımlar ve beslenme desteğindeki güncel bilgiler konuşuldu.
Başkanlığını Prof. Dr. Nevin Ergun’un Yaptığı “Peki Gerçek Hayatta Her Şey Bu Kadar Güzel mi?” başlıklı panelde Prof. Dr. Ayşe Münife Neyal, Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Ekmekyapar Fırat, Prof. Dr. Uğur Cavlak, Öğr. Gör. Zekiye İpek Katırcı Kırmacı, Doç. Dr. Abdurrahman Neyal, Dr. Öğr. Üyesi H. İbrahim Öztürk, Öğr. Gör. Nezihe Otay Lüle tarafından oturumlarda konuşulan literatür bilgileri, gerçek olgular ve gerçek sorunlar üzerinden incelenerek, tartışıldı.
Sempozyumun sonunda katılımcıların soruları yanıtlanırken, bilimsel destek veren tüm konuşmacılara katılım belgesi ve hediye takdim edildi.

GAZİANTEP

22 Aralık 2019 Pazar

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