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SANKO park el sanatları ve hediyelik eşya günleri Çeşitli ülkelerden el emeği ürünler SANKO Park’ta ...

İHA

Sanko Park tarafından Gaziantep'te üçüncü kez düzenlenen 'Uluslararası El Sanatları ve Hediyelik Eşya Günleri' ziyaretçilerine kapılarını açtı.

SANKO park el sanatları ve hediyelik eşya günleri Çeşitli ülkelerden el emeği ürünler SANKO Park’ta Gazianteplilerle buluşturuldu

Sanko Park tarafından Gaziantep'te üçüncü kez düzenlenen ‘Uluslararası El Sanatları ve Hediyelik Eşya Günleri’ ziyaretçilerine kapılarını açtı.
El sanatları Günleri kapsamında Türkiye'nin yanı sıra ‘Hint El Sanatları’, ‘Senegal Ahşap Sanatları’ ve çok sayıda yöresel eserin yer aldığı stantlar, ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor. Cam, sıcak cam işleme, el yapımı halı, telkâri, ahşap ürünler ve hediyelik eşyalar hem satışa sunuluyor hem de sergileniyor.
El sanatı ürünlerin ulusal ve uluslararası alandaki bilinirliğini artırmayı, farklı ülkelerin ve bölgelerin kültürlerini tanıtmayı amaçlayan etkinlik ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görürken katılımcı firmaların da yüzünü güldürüyor.
Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı, Türkiye'nin farklı illerinden ve yurtdışından olmak üzere 17 firmanın etkinliğe katıldığını belirterek, “Gazianteplilerin merakla beklediği ‘Uluslararası El Sanatları ve Hediyelik Eşya Günlerinin üçüncüsünü açtık. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Senegal’in el yapımı ürünleri Gazianteplilerle buluştu
Üniversite eğitimi almak için 6 yıl önce Türkiye’ye gelen ve mezun olduktan sonra Türkiye’ye yerleşen Senegalli Ziraat Mühendisi Ebuobekir Sow, ülkesinden getirdiği el yapımı hediyelik ürünleri standında hem sergiliyor hem de satışını gerçekleştiriyor.
Senegal’de yetişen ve dayanıklılığıyla bilinen, özellikle gemi yapımında kullanılan ti
g ağacı ürünlerin yanı sıra mozaik lambalar da sattığını kaydeden Ebuobekir Sow, “Gaziantep'e daha önce de gelmiştim. Burası harika bir şehir ve insanları çok iyi, bu şehrin yemeklerini de çok sevdim. Ülkemden getirdiğim ürünleri burada satıyorum. Bu tür etkinlikler sayesinde şehirler ve ülkeler birbirlerinin kültürlerini tanıyor. Bizleri burada buluşturanlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Kültürel mirası yaşatan Kutnia herkese örnek olmalı
Sivas El Sanatları Merkezi sahibi, Cemalettin Yılmaz, koç ve camız boynuzundan yapılan tarakların yanı sıra, halı, kilim ve el dokuması çantaların tanıtımını ve satışını yaptığını söyledi.
2 bin yıllık kültür olan koç ve camız boynuzundan yapılan tarakların keratin içeriğinden dolayı saçları güçlendirdiğini savunan Yılmaz, bu sayede saçta dökülmelerin de önüne geçildiğini öne sürdü.
Standında 50 100 yıllık el dokuması Anadolu halılarını da tanıtım amacıyla sergileyip satışa sunduğunu dile getiren Cemalettin Yılmaz, “Kültürel mirasımızı yaşatmak adına önemli bir çalışma yapıyoruz. Burada Gaziantep’in tarihi kutnu kumaşının modern çağa uyarlanıp KUTNİA markasıyla satışa sunularak gelecek kuşaklara taşındığını görünce hem duygulandım hem gururlandım. Kültürel değerlere önem verip, böylesi önemli organizasyonlara öncülük ve ev sahipliği yapan SANKO’ya teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Kaya tuzu lambasına yoğun ilgi
Sanko Park’ta düzenlenen ‘Yöresel Ürün Günleri’ne de katılan Çankırı Tuz ve Tuz Ürünleri sahibi Hüseyin Çelik, “Çankırı’da ürettiğimiz tuz lambaları ve diğer ürünlerimiz yoğun ilgi görüyor. Ürünlerimiz doğal mağaralardan çıkartılıp taş değirmenlerinde çekilerek, minerallerini kaybetmeden hem sofralarda yerini alıyor hem de hediyelik eşya olarak tüketiciyle buluşuyor. Gaziantep'te yoğun ilgi görüyoruz. Sanko Park yetkililerine ve Sun Fuarcılık’a teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Kastamonu’nun el sanatı mutfak malzemeleri
Kastamonu Satcom Ticaret İnebolu Ahşap Ürünleri Yetkilisi Ufuk Çorbacı, Kastamonu yöresine ait olan şimşir ağacından yaptıkları kaşık, çatal, spatula, ballık, kepçe ile ceviz ve kestane ağaçlarından üretilen sunum tahtası ve et tahtası imalatı yaptıklarına vurgu yaptı.
Üçüncü kez katıldıkları ve çok memnun olduklarını etkinliği başarılı, ticari ve kültürel açıdan çok önemli bulduğunu bildiren Çorbacı, Sanko Park yönetimine teşekkür etti.
Türkiye’nin yanı sıra, farklı ülkelerden firmaların katıldığı ‘Uluslararası El Sanatları ve Hediyelik Eşya Günleri’ 29 Aralık’a kadar, Sanko Park Alışveriş Merkezi’nde her gün 10.00 22.00 saatleri arası gezilebilecek.
SANKO Park
2009 yılında faaliyete başlayan Sanko Park, toplam 127 bin 489 m2 inşaat alanı ve 56 bin 144 m2 kiralanabilir alanı ile bünyesinde her ihtiyaca yanıt veren 180 mağaza bulundurmaktadır.
Sanko Park'ın birçok markanın yanı sıra, Sanat Galerisi yer almaktadır.
Sanko Park’ta, 3 bin 389 m2 alanı ve 10 adet sinema salonu ile hizmet veren Avşar Sinemaları’nda vizyondaki filmleri takip ederken, Play Park tarafından işletilen 4 bin 271 m2 alana sahip bowling ve eğlence merkezi ile gençlere eğlenceli vakit geçirme imkânı sunuluyor. Bin 600 m2 alanda hizmet veren Mars Athletic Club ile spordan vazgeçemeyenler için donanımlı bir spor salonuna sahip olan Sanko Park, sağlıklı yaşamdan vazgeçmeyenler için hizmet veriyor.
Sanko Park Alışveriş Merkezi'nde yer alan Sanko Sanat Galerisi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk özel sanat galerisi olma özelliği taşıyor. 2019 yılına kadar toplamda 450’den fazla sanatçı tarafından hazırlanan 260 sergiye ev sahipliği yapan Sanko Sanat Galerisi, iki kez de uluslararası sanat çalıştayı düzenlenmesine öncülük etmiştir.
Bin 200 araç kapasiteli kapalı otoparkının yanında 50 araç kapasiteli Vale Park ile ziyaretçilerini ağırlayan Sanko Park, ziyaretçilerine ayrıcalıklı hizmet sağlıyor.

GAZİANTEP

22 Aralık 2019 Pazar

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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