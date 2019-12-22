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Gaziantep'in kurtuluş yıl dönümünde 14 ülkeden, 85 bin kişi koştu

DHA

-Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 'Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'na, 45'i milli atlet 14 ülkeden 990 sporcu ve 56 şehirden 85 bin vatandaş katıldı.

-Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 'Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'na, 45'i milli atlet 14 ülkeden 990 sporcu ve 56 şehirden 85 bin vatandaş katıldı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğinde; kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yılı kutlamaları kapsamında 'Gazi Yarı Maratonu' ve 'Halk Koşusu' düzenlendi. Gazi Yarı Maratonuna profesyonel atletler ile Red Bull Challengers üyeleri de katıldı. Koşuda ayrıca; Rundamental, Beat Run Crew, Runarchy, Anka Running, No Reason Co. yanı sıra Mersin Running ve Bi Koşu Adana grupları da yer aldı.
Bu yıl 5'inci kez düzenlenen Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'na Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Atletizm Federasyon Başkanı Fatih Çintimar, AK Parti milletvekilleri ile protokol üyeleri de 6317 forma numaralarıyla katıldı. 7'den 77'ye her yaştan vatandaşın katıldığı koşu 5 kilometrelik parkurda gerçekleşti.
Coşkulu geçen etkinlik ilk olarak 'bayrak koşusu' ile başladı. Sporcular ellerindeki Türk bayrağı ile parkurun 3 kilometrelik alanın koşarak yarışın başlayacağı alana döndü. Daha sonra protokol üyelerin tarafından zil çalınmasıyla sporcular maratona başladı. Büyükşehir Belediyesi önünde başlayan 21,1 kilometrelik Gazi Yarı Maratonu´nda, parkuru tamamlayarak dereceye giren sporculara hediyeler verilecek. Halk koşusunda ilk 10'a girenlere bisiklet hediye edilecek Gazi Yarı Maratonu'na katılan sporculardan üçüncü olanlara 8, ikinci olanlara 9, birinci olanlara ise 10 bin lira para ödülü verilecek.
VALİ GÜL: ANTEP SAVUNMASININ 100'ÜNCÜ YILINA GİDİYORUZ
Yarışma öncesi katılımcılara başarılar dileyen Gaziantep Valisi Davut Gül, "Antep savunmasının 100'üncü yılına gidiyoruz. 25 Aralık'ı pazar günü Büyükşehir Belediyesi´nin öncülüğünde bütün vatandaşlarımızın katılımıyla başlatıyoruz" diye konuştu.
ŞAHİN: ŞEHİTLERİMİZ İÇİN KOŞUYORUZ
Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu öncesi konuşan ve maratona katılan sporculara teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Çok gururluyuz. 100 yıllık destanın temsilcileriyiz. Bu şehir, baş veren baş eğmeyen bir şehirdir. İman varsa imkân vardır. 6 bin 317 şehit için Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları için koşuyoruz. 15 Temmuz şehitleri ve gazilerimiz için koşuyoruz. Geleceğin Türkiye´si ve gençlerimiz için koşuyoruz. 100 yıl sonra bizim torunlarımız da biz ecdadımızla nasıl iftihar ediyorsak onlar da bizimle onur duyacaklar, iftihar edecekler" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Davut Gül'ün konuşması
Fatma Şahin'in konuşması
Koşu yarışının başlatılması
Halk koşusunun başlatılması
Genel ve detay görüntüler

GAZİANTEP

22 Aralık 2019 Pazar

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