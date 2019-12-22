Elektrik kablosu hırsızları suçüstü yakalandı

"O benim sünnetim değildi"

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Gaziantep’te bir park içerisinde kilit taşlarını sökerek yer altından geçen elektrik kabloları çalmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, Çağlayan Mahallesinde bulunan Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından 2 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Yakalanan şüphelilerin yapılan üst aramasında, 1 adet pense, 1 adet bir makas, 2 adet bıçak ve 1 çift eldiven ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

GAZİANTEP 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:07

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