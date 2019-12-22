Sağlık-Sen'den döner sermaye çağrısı

SağlıkSen Gaziantep Şubesi tarafından düzenlenen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı yapıldı. Sağlık çalışanlarının büyük ilgi gösterdiği toplantıda, başta döner sermaye sistemindeki adaletsizlikler olmak üzere, hizmetlilerin memur kadrosuna geçirilmesi, unvan değişikliği ve ülke gündemi ile ilgili konular görüşüldü.

Toplantıya SağlıkSen Genel Başkan Yardımcıları Abdülaziz Aslan ve Şemsettin Karadoğan, Gaziantep İl Sağlık Müdürü Serdar Sarıfakı, Kilis İl Sağlık Müdürü Mahmut Arık, SağlıkSen Adıyaman Şube Başkanı Yasin Barutçu, SağlıkSen Gaziantep Üniversite Hastanesi Şube Başkanı Cuma Kerkez, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Gökhan Kurt, Şehitkamil İlçe Sağlık Müdürü Erol Karataş, başhekimler, hastane müdürleri ve SağlıkSen Gaziantep Şubesi işyeri temsilcileri ile delegeler katıldı.

Yeni yönetmelik, tüm çalışanları kapsamalı

SağlıkSen Genel Başkan Yardımcısı Şemsettin Karadoğan, SağlıkSen'in öncelikli gündem maddesinin döner sermayelerdeki adaletsizlikler olduğunu söyledi. Karadoğan, "Başlangıç mantığı doğru olan, çok çalışanı teşvik etmek amacıyla getirilen döner sermaye sistemi bir türlü revize edilemediği için artık sağlık çalışanlarının en büyük sorunu haline geldi. Son yedi yıldır döner sermaye yönetmeliğinde revizyon yapılacak denilmesine rağmen henüz bu konuda bir sonuç alınamadı. Bakanlığımızın şu anda bu konuda bir çalışması olduğunu biliyoruz. Ancak biz yapılacak düzenleme kapsayıcı olsun istiyoruz. 550 bin Sağlık çalışanını mutlu edecek bir düzenleme olsun istiyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz" dedi.

20 BİN hizmetli memur kadrosu bekliyor

SağlıkSen Genel Merkezinin çalışmaları hakkında da bilgi veren Karadoğan, "SağlıkBakanlığında 20 bin civarında hizmetli kadrosunda çalışan arkadaşımız var. Bunlar hizmetli kadrosunda ama memur gibi çalışıyorlar. Bunların 8 bin civarında olanları lise ve üstü mezunu. Yani memur gibi çalışıyorlar ama memurların idari ve özlük haklarından faydalanamıyorlar. Dolayısıyla geçmişte Milli Eğitim ve Adalet Bakanlığı'nda da yapıldığı gibi, bu arkadaşlarımızın sınavsız bir şekilde memur kadrosuna geçirilmesini istiyoruz. Bu olmazsa da görevde yükselme sınavları açılarak, bu arkadaşların mağduriyetleri giderilmelidir. Yine unvan değişikliği ile ilgili beklentimiz var. Bu konuda da Kurum İdare Kurulu'nda karar alındı" şeklinde konuştu.

Sağlık çalışanlarının iş yükü çok ağır

SağlıkSen Genel Başkan Yardımcısı Abdülaziz Aslan ise, il divan toplantısında yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarının iş yükünün fazlalığına dikkat çekti. Başkan Aslan, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'ne (OECD) üye ülkelerle kıyaslandığında Türkiye'deki sağlık çalışanlarının iş yükünün çok ağır olduğunu söyledi. Genel Başkan Yardımcısı Aslan, "Doktor başına düşen hasta, sağlık personeli başına düşen hasta gibi istatistiklere baktığımızda, Türkiye'nin de üyesi bulunduğu OECD ülkelerine göre sağlık çalışanlarımızın iş yükünün çok ağır olduğu ortaya çıkıyor. Sağlıkta dönüşüm programı ile iş yükümüz artarken, ne yazık ki döner sermaye gelirlerimiz tam tersi oranda düşmüştür. Tüm zorluklara rağmen bu kutsal görevi fedakarca yerine getiren tüm sağlık çalışanlarını bir kez daha tebrik ediyorum. SağlıkSen olarak Bakanlığımızdan istihdamı artırıcı, sağlık çalışanlarının iş yükünü hafifletici politikaları devreye almasını bekliyoruz" şeklinde açıklamada bulundu. Aslan, SağlıkSen'in mücadelesinin sadece yüzdelik zam dilimi ile de sınırlı olmadığını vurgularken, "Bizim coğrafi sınırlarımız Türkiye ile sınırlı olsa da gönül coğrafyamız Filistin'den Arakan'a tüm mazlumların yaşadığı coğrafyadır. Bir erdemliler hareketi olan MemurSen ve SağlıkSen olarak dünya üzerindeki tüm zulümlere, dökülen kan ve göz yaşlarına karşı da kendimizi sorumlu görmekte, çözümün paydaşı olmaya gayret göstermekteyiz" ifadelerini kullandı.

Alın terimizin karşılığını istiyoruz

SağlıkSen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı da, İl Divan Toplantısında yaptığı konuşmada, SağlıkSen'in yerli ve milli duruşunu anlattı. Milli ve manevi değerlerle barışık bir politika izleyen SağlıkSen'in, her zaman devletinin, milletinin ve dünya mazlumlarının yanında yer aldığına dikkat çeken Başkan Arayıcı, sağlık çalışanlarının çözüm bekleyen sorunlarının takipçisi olmaya devam edeceklerini ifade etti. Arayıcı, "Sağlık çalışanları olarak, büyük bir fedakarlık ve özveri ile yaptığımız hizmetin, emeğimizin karşılığını istiyoruz. Alın terimizin karşılığını istiyoruz. Bu nedenle de artık tüm sağlık çalışanlarının en önemli sorunu haline gelen döner sermaye sisteminin değişmesini bekliyoruz" diye konuştu.

GAZİANTEP 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:07

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