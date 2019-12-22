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İnşaatta boya kazanı patladı: 1 ölü

İHA

Gaziantep'te bir inşaat işçisi, boya kazanının patlaması sonucu hayatını kaybetti.

İnşaatta boya kazanı patladı: 1 ölü

Gaziantep’te bir inşaat işçisi, boya kazanının patlaması sonucu hayatını kaybetti.
Gaziantep’te yabancı uyruklu inşaat işçisi Enes Alramo (32), Güvenevler Mahallesi'nde çalıştığı inşaattaki boya kazanını karıştırırken patlama meydana geldi. Patlama sonucunda 3 çocuk babası Alramo hayatını kaybetti. İşçinin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından defnedilmek üzere Suriye’ye gönderilecek.

GAZİANTEP

22 Aralık 2019 Pazar

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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